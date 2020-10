Michel Reckinger übernimmt UEL-​​Führung

Nicolas Buck strebt keine weitere Amtszeit als Präsident der «Union des Entreprises Luxembourgeoises» (UEL) an. Das teilt die UEL am Montag in einer Pressemitteilung mit. Buck hat demnach dem Verwaltungsrat gegenüber erklärt, dass er zum Ende des Kalenderjahres nicht länger das Präsidentenamt übernehmen wolle. Er hatte im März 2019 die Nachfolge von Michel Wurth angetreten.

In einer einstimmigen Entscheidung hat der UEL-Vorstand Michel Reckinger als Nachfolger nominiert. Reckinger ist derzeit Präsident des Handwerksverbands. Der Ingenieur, hat seinen Abschluss an der ETH in Zürich gemacht und leitet das 1911 gegründete gleichnamige Familienunternehmen mit 250 Mitarbeitern. Er kenne die Herausforderungen, vor denen luxemburgische Unternehmen stehen sehr gut und sei zweifellos in der Lage, die Interessen der UEL-Mitglieder gegenüber dem Staat zu vertreten, heißt es in der Mitteilung weiter.

Nicolas Buck erklärte, er sei sehr stolz auf das, was die UEL erreicht hat und dankbar für das Vertrauen, das ihm entgegengebracht wurde. Buck begründete seine Entscheidung damit, dass er in erster Linie «Unternehmer und Unternehmenslenker» sei und nun wieder verstärkt dieser Rolle widmen wolle.

(L'essentiel)