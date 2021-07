Bettel muss doch länger in der Klinik bleiben

Premierminister Xavier Bettel bleibt nach seiner Infektion mit dem Coronavirus weiter im Krankenhaus, wie das Staatsministerium am heutigen Montagnachmittag mitteilt. Wegen unzureichender Sauerstoffsättigung war Bettel am Wochenende in die Klinik eingeliefert worden – zunächst für 24 Stunden. «Über das Wochenende haben sich die beobachteten Symptome nicht gebessert», so das Ministerium weiter. Deshalb bleibe er weiter unter ärztlicher Beobachtung.

Xavier Bettels aktueller Gesundheitszustand gelte als ernst, aber stabil. Daher habe das medizinische Personal entschieden, den Krankenhausaufenthalt des Premiers um zwei bis vier Tage zu verlängern.

Zeichnungsbefugnis für Gramegna

Laut Ministerium soll Finanzminister Pierre Gramegna die Kontinuität der laufenden Geschäfte gewährleisten, ihm wurde die Zeichnungsbefugnis übertragen. Der Premierminister koordiniere dennoch weiterhin die Arbeit der Regierung und nehme seine Aufgaben aus der Ferne wahr.

Der 48-Jährige war am 27. Juni nach dem EU-Gipfel in Brüssel positiv auf das Coronavirus getestet worden. Er hatte nach Angaben seines Sprechers zunächst nur milde Symptome wie Fieber und Kopfschmerzen. Vorgesehen waren ursprünglich zehn Tage Quarantäne.

(mei/L'essentiel)