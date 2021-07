Grenz-​​Zugverkehr noch bis Dienstag eingestellt

Die SNCF hatte zunächst eine Wiederaufnahme des Zugverkehrs zwischen Luxemburg und Thionville am Montagmorgen angekündigt – nun soll es doch länger dauern. Der Bahnverkehr könne frühestens am Dienstag im Laufe des Tages wieder aufgenommen werden. Das gab die SNCF am Sonntagnachmittag auf Twitter bekannt.

️ #InfoTrafic



La circulation est actuellement interrompue entre Thionville et Luxembourg suite aux inondations à Bettembourg.



???? Bus de substitution entre Thionville et Lux en capacité restreinte.



???? La reprise n'est pas envisageable avant mardi dans la journée. — TER Nancy-Metz-Lux (@TERNancyMetzLux) July 25, 2021

Grenzbewohner, die täglich mit dem Zug fahren, müssen sich dementsprechend in Geduld üben. Die CFL stellt aber für sie weiterhin Ersatzbusse (Bahnsteig 101/102 des Busbahnhofs) zur Verfügung.

#CFLINFOS90 Circulation bloquée sur le tronçon. Bus de substitution.

Suite à des conditions climatiques défavorables, la circulation des trains est bloquée entre Luxembourg et Thionville. Les CFL mettent en place un service de bus de substitution dans ... https://t.co/zZk1ySFJG9 — CFLinfos (@CFLinfos) July 24, 2021

Der Bahnverkehr ist wegen des schlechten Wetters seit Samstagabend 20 Uhr in beiden Richtungen unterbrochen.

(th/L'essentiel)