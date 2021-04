Banken sorgen sich um ihre Rentabilität

«Die Performance unserer Banken ist solide, bleibt aber relativ fragil», sagte Guy Hoffmann, Präsident der Luxemburger Bankenvereinigung (ABBL), am Mittwoch bei einer Standortanalyse des Finanzplatzes. Bei ihrer Pressekonferenz wies die ABBL zudem auf einen «alarmierenden und anzuerkennenden» Rückgang der Rentabilität von Finanzinstituten hin.

Kredite und Stundungen



Während der Coronakrise haben die Banken Unternehmen im Großherzogtum mit Stundungen ausgeholfen. Bis zum vergangenen Februar hatten die Banken noch bei Krediten in einer Größenordnung von 462 Millionen Euro die Zahlungen zurückgestellt. Den Höchststand an Stundungen hatte es im Juli 2020 gegeben, damals waren 3,7 Milliarden Euro Kredite gestundet worden.



Von März 2020 bis Februar 2021 wurden 262 Mio. Euro an «Corona-Krediten» und 189 Mio. Euro an staatlich garantierten Krediten vergeben.





Betrug der Nettogewinn 2014 noch vier Milliarden Euro und erreichte mit 4,5 Milliarden Euro 2016 einen Spitzenwert, so ist er im Jahr 2020 auf 3,03 Milliarden gesunken. Ein Rückgang von 18,1 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Dabei sei festzustellen, dass die Rücklagen um 600 Millionen gewachsen seien. Die Rücklagen seien gedacht, um die Risiken der Kredite im Zusammenhang mit der Pandemie zu sichern. «Dies betrifft vor allem Universalbanken und solche, die sich auf die Finanzierung von Unternehmen spezialisiert haben», erklärt der Bankenverband.

Stabile Entwicklung

Im Bankensektor waren im Jahr 2020 125 Banken tätig, die 26.059 beschäftigten. Nach Einschätzung des Verbandes sind das stabile Zahlen. Die Branche verzeichne zudem weiterhin ein Wachstum bei Krediten und Einlagen sowie den Nettogebühreneinnahmen. Der Druck auf die Margen bleibe jedoch stark und die Kosten steigen, konstatiert die ABBL.

Damit der Finanzplatz wettbewerbsfähig bleiben könne, genüge es nicht, alleine nur auf die Frage der Besteuerung zu achten, so der Bankenverband weiter. Dennoch erkennt der Verband an, dass die Bemühungen der Regierung in den Bereichen Wohnungsbau, Schulen und Infrastruktur «in die richtige Richtung gehen». Allerdings sollten die Mühen beschleunigt werden und die Telearbeit flexibler gestaltet werden, um weiterhin Arbeitskräfte anziehen zu können.

