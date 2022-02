Hier finden Abiturienten den richtigen Weg

Das Abi ist endlich in der Tasche. Aber was dann? Viele Abiturienten sind sich nicht sicher, welche weiterführende Schule sie besuchen sollen. Um den passenden Weg für sich zu finden, gibt es in Luxemburg zahlreiche Anlaufstellen. «Die Schüler können sich zunächst Rat beim Sepas (Service psycho-social et d'Accompagnement Scolaires) oder bei der Orientierungshilfe ihrer Schule holen. Durch den persönlichen Kontakt im Gespräch oder durch Tests kann man dort viele Erkenntnisse gewinnen», erklärt die Maison de l'Orientation.

Außerdem können sich die Abiturienten bei der öffentlichen «Information études supérieures» über die Möglichkeiten eines Studiums in Luxemburg oder im Ausland informieren. Parallel dazu wird empfohlen, sich direkt über die Internetseiten der Universitäten über das Studienangebot, die Einschreibeverfahren und Wohnheime zu informieren. Die Schüler können auch die Website mengstudien.lu vom Ministerium für höhere Bildung und Forschung konsultieren – die Referenz-Website des Großherzogtums zu diesem Thema. Viele Infos zu Lehrberufen bietet die Seite beruffer.anelo.lu, so die Maison de l'Orientation weiter.

Für alle, die sich nicht sicher sind, ob sie nach der Schule ein Studium aufnehmen wollen, ist auch das «Diplom +» eine Option. Dabei handelt es sich um eine flexible, kurze Ausbildung, die insbesondere auf die Entwicklung von Soft Skills abzielt. Der Service National de la Jeunesse (SNJ) bietet zudem den Freiwilligendienst (SVO) und Schulungen an, die dabei helfen können, seinen ganz persönlichen Weg zu finden.

(Olivier Loyens/L'essentiel)