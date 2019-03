Was geht am Wochenende in Luxemburg ab?

Tradition Buergbrennen quer durch Luxemburg

Jedes Jahr feiern die Bewohner Luxemburgs den berühmten Burgsonntag. Bei Einbruch der Dunkelheit werden Holzburgen angezündet, um symbolisch den Winter zu vertreiben und den Frühling zu begrüßen. Am kommenden Wochenende werden quer durchs Land Burgen angezündet – sowie in Beggen, am Sonntag, um 18 Uhr.

Kavalkade Schifflinger Kavalkade

Am Sonntag findet die 30. Schifflinger Kavalkade statt. Zu diesem Anlass wird der Verein Folklorama Tonnen Süßigkeiten, 30.000 Popcorntüten und eine große Anzahl an Gimmicks in die Menge werfen. Außerdem stellen die Sponsors insgesamt zehn Bierfässer und 75 Flaschen Crémant zur Verfügung. Um 15 Uhr geht es dann mit dem 2,3 Kilometer langen Fastnachtumzug los. 57 Gruppen nehmen daran teil – darunter 24 Festwagen und insgesamt 850 Menschen werden durch die Straßen der Stadt ziehen. Tausende von Besuchern werden erwartet. Nach dem Umzug sorgt vor dem Rathaus eine große Party für Stimmung.

Festival Zeltik 2019

Am 9. März findet die 22. Auflage des Düdelinger Zeltik-Festivals statt. Die diesjährige Edition empfängt den weltberühmten Virtuose auf dem Dudelsack, Carlos Núñez. Die französische Band Celkilt, die letztes Jahr für große Stimmung sorgte, wird für eine neue explosive Performance zwischen keltischer Musik und aufgeladenem Rock'n'Roll zurückkehren.

Ausstellung Oldtimers in der Luxexpo The Box

Am kommenden Wochenende organisiert der Verband «Lëtzebuerger Oldtimer Federatioun» in der Luxexpo The Box, seinen Autojumble. Die Besucher können dort nicht nur die ausgestellten historischen Fahrzeuge bewundern, sondern ebenfalls Einzelteile und Miniaturmodelle finden.

Konzert Alice on the Roof

Alice on the Roof steht am Samstag auf der Escher Rockhal-Bühne. Entdeckt wurde die belgische Sängerin 2015 mit ihrem Hit-Single «Easy Come Easy Go». Ihr Debut-Album «Higher» platzierte sich ganz oben in den wallonischen Charts. Für ihr zweites Album entschied sich die Künstlerin bei der Hälfte ihrer Songs Englisch gegen die französische Sprache zu tauschen – sowie auf der Single «Malade», die der französische Künstler Vianney für sie geschrieben hat.

Konzert Indie-Rock

Am Freitagabend stellt die vierköpfige britische Indie-Rockband Bastille dem Publikum der Rockhal sein 3. Studioalbum «Doom Days» vor. Ihre Erfolgsongs «Pompeii», «Off the night» und «Good Grief» – sowie «Happier» und «Grip» – werden bestimmt nicht auf der Playlist der Jungs aus London fehlen.

Ausstellung Willkommen in der Welt der Mineralien und Edelsteine

Am kommenden Wochenende findet in der Luxexpo The Box die «Luxembourg Mineral Expo» statt. Insgesamt 100 internationale Aussteller präsentieren auf einer Fläche von 1200 m² Mineralien, Edelsteine, Schmuck, Fossilien, Meteoriten und Kunsthandwerk. Auf der Messe sind zudem Informationsstände und Ausstellungen von Sammlungen zu finden.

GEWINNSPIEL : ARAL In Zusammenarbeit mit Aral Luxembourg verlosen wir einen Jahresgutschein im Wert von 2000€. Das... Gepostet von L'essentiel Online de am Montag, 4. März 2019

(L'essentiel)