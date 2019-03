Burg Hollenfels soll renoviert werden

Artikel per Mail weiterempfehlen

Die Burg Hollenfels in der Gemeinde Helperknapp soll renoviert werden. Im Jahr 2017 wurde eine Folgenabschätzung für die Renovierung und den Ausbau der Burg eingeleitet, sagten am Montag Kulturministerin Sam Tanson (Déi Gréng) und Infrastrukturminister François Bausch (Déi Gréng) in einer Antwort auf eine Frage des Abgeordneten Jeff Engelen (ADR).

Sowohl die Burg als auch die Jugendherberge sollen renoviert werden. Nach Angaben der Minister sind sowohl «eine Renovierung, als auch eine Erweiterung notwendig». Die zukünftige Jugendherberge soll Zimmer mit Dusche und WC für bis zu vier Personen, sowie einen Speisesaal für etwa hundert Gäste und ein Café anbieten. In der Burg, die dem «Service National de la Jeunesse (SNJ)» als Standort für Jugendfreizeitangebote dient, sind Räume für Gruppenaktivitäten vorgesehen.

Ziel des Umbaus ist es, «die Attraktivität des Orts zu verbessern», sagen Tanson und Bausch, auch wenn während der Renovierungsarbeiten mit Störungen zu rechnen sind. Zwar befindet sich das Projekt noch in der Planungsphase, doch eins steht bereits fest: das dafür benötigte Budget erhöht sich auf «10,4 Millionen Euro».

(Joseph Gaulier/L'essentiel)