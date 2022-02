Warum stecken sich einige trotz Kontakt nicht an?

Obwohl Corona seit fast zwei Jahren fester Bestandteil unseres Lebens ist, gibt es weiterhin viele Menschen, die sich noch nicht mit dem Virus infiziert haben. Einige hatten sogar das Glück, sich nicht anzustecken, obwohl sie mit einem Corona-Positiven zusammenlebten. Aber warum ist das so? Angesichts der hohen Ansteckungsrate der Omikron-Variante wird diese Frage immer häufiger gestellt. Dr. Trung Nguyen, Virologe am Nationalen Gesundheitslabor (LNS), gibt uns einige Antworten auf diese Frage.

1. Die Nähe

Der Raum an sich spielt bereits eine Rolle: Ob man in einer Wohnung oder einem Haus lebt, kann einen Unterschied machen. «Wenn man mit einem infizierten Angehörigen auf engem Raum lebt, ist die Viruskonzentration höher, aber vor allem gibt es weniger Möglichkeiten, sich zu isolieren, und damit steigt das Risiko einer Ansteckung», erklärt der Arzt. Umgekehrt schütze ein größerer Raum besser vor einer Übertragung.

Auch die Zusammensetzung der Familie kann sich auf innerfamiliäre Ansteckungen auswirken. Die Dauer der Kontakte sowie die Nähe zwischen Familienmitgliedern können nämlich je nach Alter variieren. «Kleine Kinder brauchen zum Beispiel mehr Aufmerksamkeit und Kontakt, im Gegensatz zu Jugendlichen, die sich eher viel in ihrem Zimmer aufhalten». Die Übertragung zwischen Ehepartnern hingegen sieht der Biologe wegen des körperlichen Kontakts als «fast systematisch».

2. Individuelle Maßnahmen

Weiter sei zu unterscheiden zwischen Menschen, die von sich aus isolierter leben und jenen, die viel unter Leute gehen. Wichtig seien aber vor allem die Vorsichtsmaßnahmen, an die sich jeder Einzelne hält. «Diejenigen, die sich öfter die Hände waschen, die Räume lüften und Gegenstände desinfizieren», sind weniger gefährdet, wie der Arzt erklärt. Diese Maßnahmen sollten also keinesfalls vernachlässigt werden. «Seitdem es den Impfstoff gibt, haben die Menschen weniger Angst vor der Krankheit und banalisieren die Barrieregesten ein wenig», räumt der Virologe ein. Dies sei auch einer der Gründe für die schnelle Übertragung von Omikron.

3. Gute genetische Veranlagung

Eine andere Erklärung könnte in der Immunität liegen, also in Faktoren, die von Geburt an gegeben sind. Wenn man beispielsweise mit dem Virus in Kontakt kommt, kann es nach zehn Tagen bis drei Wochen zu einer Reaktion des Körpers kommen. Beim zweiten Mal bildet der Körper Antikörper und entwickelt eine Immunantwort, die auch durch einen Impfstoff unterstützt werden kann.

Auch die DNA könne eine wichtige Rolle spielen. Manche Menschen hätten mehr Rezeptoren im Körper, sodass die Viren schneller in den Körper eindringen können. «Es ist, als ob der Körper mancher Menschen mehrere Eintrittspforten hätte, während andere nur eine haben und sich besser gegen Mikroben schützen können. Manche Menschen erweisen sich also als stärker gefährdet als andere.» Dr. Nguyen erklärt weiter: «Wir sind nicht alle gleich, wenn es um Infektionen geht. Es gibt viele Faktoren, die die Ansteckungsfähigkeit, die Verschlimmerung der Krankheit oder das Todesrisiko beeinflussen (Alter, Geschlecht oder Gesundheitszustand).»

Bilden Erkältung und bestimmt Blutgruppen Ansteckungsbarrieren? Mehrere neuere Studien haben andere Hypothesen aufgestellt. Laut Forschern des Imperial College in London könnte eine Erkältung eine Ansteckung mit Corona verhindern. Für Dr. Nguyen könne diese Möglichkeit durchaus als realistisch erweisen. «Wenn man eine Erkältung mit starkem Nasenausfluss hat, sind die Viren im Schleim gefangen, werden über die Nase abgestoßen und können daher nicht in den Körper gelangen.» Andere Wissenschaftler bestätigten die Annahme, dass Menschen mit einer bestimmten Blutgruppe weniger anfällig für Viren sind. Laut Inserm (Institut national de la santé et de la recherche médicale) soll die Blutgruppe O relativ verschont von der Infektion und den schweren Formen der Krankheit sein. Ob hier ein kausaler Zusammenhang besteht, müsse noch festgestellt werden. Es handele sich hierbei weiterhin nur um Hypothesen, betont der Arzt. Die Tatsache, dass man sich trotz Covid-Kontakt nicht ansteckt, kann mit anderen Parametern zusammenhängen.

(Marine Meunier/L'essentiel)