«LST on tour» soll so viele wie möglich erreichen

«Ich fahre am Samstag in den Urlaub und wollte nicht 60 Euro für einen Test bezahlen. Hier war es perfekt, sehr schnell und es hat nicht weh getan, es war toll», erzählt Karim. Der 31-Jährige ging am Mittwoch zum Einkaufszentrum City Concorde in Bartringen, um einen kostenlosen PCR-Test durchführen zu lassen. Seit diesem Mittwoch hat das Gesundheitsministerium seiner Test-Strategie eine neue Facette hinzugefügt, das «Large Scale Testing on tour», an Standorten wie Einkaufszentren.

«Das Ministerium hat beschlossen, ein Team pro Tag an einem bestimmten Standort einzusetzen», erklärt Anne-Florence, die für den gesamten Großversuch zuständig ist und nach Bartringen gefahren ist, um zu sehen, wie alles aufgebaut ist. «Es ist wichtig, die Menschen kennen zu lernen. Bei der Ankunft am Standort müssen die Testwilligen einen QR-Code scannen, der sie zu einem Standort zur Registrierung schickt. Sobald dies geschehen ist erhalten sie einen neuen QR-Code, mit dem das LST-Team die Daten verifizieren und mit der Probenahme (im Hals) fortfahren kann. Das Ergebnis kommt wie in den anderen Testzentren per SMS. Testen lassen können sich Anwohner und Grenzbewohner – sie brauchen nur eine CNS-Nummer und einen Ausweis und müssen über vier Jahre alt sein.

Etwa 20 Tests pro Stunde

«Es war einfach und effizient, ich glaube, es dauerte zwei Minuten, es gab keine Wartezeit», so Myriam, die sich weiterhin regelmäßig testen lassen will, solange sie ihre zweite Impfdosis noch nicht bekommen habe. Die 35-Jährige nutzte ihren Besuch beim Einkaufszentrum, wo sie sich ein Mittagessen kaufte, um sich testen zu lassen – die Lunch-Tüte noch in der Hand. Konstantin lebt in Bartringen. «Ich nehme an diesem Wochenende an einer Veranstaltung mit vielen Leuten teil», sagt der 31-Jährige. «Da das ‹Large Scale Testing on tour› in der Nähe meines Hauses ist, habe ich zehn Minuten gebraucht, um sicherzustellen, dass alle Leute, die ich besuchen werde, sicher sind. Es war sehr effizient.»

Nach drei Stunden am Mittwoch schätzen die Verantwortlichen, dass etwa 60 Menschen die Möglichkeit genutzt haben, also ungefähr 20 pro Stunde. «Das City Concorde hat sofort zugestimmt. Wir werden auch versuchen, auf die Märkte zu gehen, wir haben die Gemeinden gefragt. Außerdem wollen wir zum Einkaufszentrum Cloche d'Or, auf den Kirchberg. Ziel ist es, so viele Menschen wie möglich zu erreichen, ohne dass für sie irgendwelche Formalitäten anfallen.»

Auch das Gesundheitsministerium teilte am Mittwoch auf Twitter mit, dass das mobile Team an den nächsten drei Freitagen beim Auchan Kirchberg sein wird.

Le 9 juillet, le 16 juillet et le 23 juillet nous vous accueillons de 10h à 17h à notre station de test mobile à Auchan Kirchberg.

Le 9 juillet, le 16 juillet et le 23 juillet nous vous accueillons de 10h à 17h à notre station de test mobile à Auchan Kirchberg.

(jw/L'essentiel)