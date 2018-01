«Geschäfte machen wegen Hochwasser große Verluste»

Wildes Wetter-Wochenende in Luxemburg: Im Osten des Landes war die Gefahr durch Hochwasser am Sonntagmittag noch nicht gebannt. Die Mosel schwoll in Stadtbredimus auf 6,23 Meter an – weit über dem Warnpegel von 5,3 Meter. In den nächsten Stunden soll das Hochwasser jedoch zurückgehen, schreibt der «Service de la Navigation» in seinem Lagebericht von 12 Uhr. Weil es in der kommenden Nacht aber erneut regnen beziehungsweise schneien soll, bleibt die Situation vorerst kritisch.

In Remich wurden die ersten Aufräumarbeiten durch neuerlichen Regen am Wochenende gestoppt. «Man muss geduldig sein und die Situation so akzeptieren, wie sie ist», sagt der Lokalbetreiber Maurice Neuser. «Wir sind das schon gewöhnt», meint Marie-France, Einwohnerin von Bech-Kleinmacher.

Nicht nur in Remich, sondern auch in anderen Moselgemeinden sind Gebäude und Betriebe überflutet. Waren werden schlecht und müssen dadurch in den Müll. Der Immobilienmakler und Remicher Gemeinderat Daniel Freres sagt: «Die Geschäfte in Ufernähe machen wegen des Hochwassers große Verluste. Die Betreiber verlangen jetzt eine Initiative, die darauf abzielt, Kunden zurückzuholen, die wegen der Überschwemmungen nicht kommen konnten.»

Einstweilen bleibt die Lage entlang des Grenzflusses angespannt. In der Nacht auf Montag soll erneut Regen beziehungsweise örtlich Schnee fallen. Der staatliche Wetterdienst Meteolux hat die gelbe Warnstufe für das gesamte Großherzogtum aktiviert. Zwischen Sonntag, 19 Uhr, und Montag, 2 Uhr, können zwischen zwei und fünf Zentimeter Schnee fallen, in den höheren Lagen im Norden des Landes sogar mehr.

