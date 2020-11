Spart Luxemburg am Krankenhauspersonal?

Luxemburg befindet sich inmitten der zweiten Welle der Pandemie und die Lage im Gesundheitssystem ist angespannt. Und zwar aus gutem Grund. Befürchtet wird, dass die Kapazitäten in den Krankenhäusern überlastet werden könnten – auch wenn das Gesundheitsministerium bei dem Thema versucht zu beruhigen.

Derzeit liegen insgesamt 38 Covid-19-Patienten auf der Intensivstation und 219 auf der Normalstation. Dazu gibt es elf Patienten mit Infektionsverdacht auf der Normalstation.

Bewerbungen im Sommer wurden aus Haushaltsgründen abgewiesen

In Anbetracht der Situation hätte sich das Pflegepersonal im Gesundheitswesen tatkräftige Unterstützung erhofft. Doch Luxemburg habe es zwischen den beiden Pandemie-Wellen verpasst, neue Kräfte einzustellen, wie ein Arzt an vorderster Front im Gespräch mit L'essentiel berichtet. «Die Politik hätte mehr in das Gesundheitswesen investieren müssen. Bei uns haben sich zwischen den beiden Wellen Kandidaten beworben, die aus Haushaltsgründen nicht eingestellt wurden», sagt er.

Eine Anschuldigung, die das Gesundheitsministerium nicht auf sich sitzen lässt. «Nach der ersten Welle wurde in Absprache mit der Luxemburger Krankenkasse CNS (Caisse Nationale de Santé) und dem Verband der luxemburgischen Krankenhäuser FHL (Fédération des Hôpitaux luxembourgeois) ein Nachtragshaushalt zur Bewältigung der Arbeitsüberlastung und der neuen Organisation in Krankenhäusern bewilligt», heißt es dort.

Dennoch sei sich die Regierung der Aufgabe bewusst, die in den kommenden Monaten auf das Gesundheitspersonal zukommen wird. Deshalb schließe sie auch nicht aus, mehr Pflegekräfte einzustellen. «Aktuell finden Diskussionen statt, um das Budget noch weiter zu erhöhen. Die Gesundheitsministerin hat sich darüber deutlich ausgedrückt», heißt es seitens der Regierung.

«Anstellung von Pflegekräften aus dem Grenzgebiet ist keine Option»

Aber es gehe nicht nur um das Budget. Im Kern der Debatte liege die Rekrutierung von Pflegekräften aus dem Grenzgebiet und der Mangel an qualifizierten Arbeitskräften im Luxemburger Gesundheitswesen. Pflegekräfte aus dem Grenzgebiet in Luxemburg arbeiten zu lassen, lehnt die Politik ab.

Die CNS wurde dazu aufgefordert, sich zu diesem Thema zu äußern und verwies auf seine Pressemitteilung, die vor Beginn der Phase 3 (Einschränkung und Verschieben der nicht notwendigen Krankenhausbehandlungen) herausgegeben wurde. «Die CNS hat eine sehr flexible Herangehensweise vorgeschlagen, die es jedem Krankenhaus ermöglicht, sein Personal je nach Bedarf einzusetzen». Diese Flexibilität sollte «über die Krankenhauseinrichtungen hinausgehen zumal die Rekrutierung von Gesundheitsfachkräften aus dem Grenzgebiet keine Option ist».

(Thomas Holzer/L'essentiel)