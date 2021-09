Polizei kündigt wegen Klimaprotest Staus an

#InfoTraffic

En raison de la marche pour le climat qui a lieu aujourd’hui à Lux.-Ville, des perturbations de la circ. sont à prévoir à.p.d. 10h.



La marche partira à la Gare et se terminera au Glacis.



⚠️Suivez les instructions de la police & évitez le centre si possible. pic.twitter.com/BzzJ7yAxx9 — Police Luxembourg (@PoliceLux) September 24, 2021

Die Polizei im Großherzogtum hat wegen der Klima-Proteste am heutigen Freitag vor Verkehrsbehinderungen in Luxemburg-Stadt gewarnt. Der erste große Protestmarsch der Klimabewegung «Youth for Climate Luxembourg» (YFCL) nach der Corona-Pandemie beginnt demnach ab 10 Uhr morgens am Bahnhof der Hauptstadt und endet gegen 12 Uhr auf dem Glacis.

(aub/ L'essentiel)