Jedes fünfte Kind in Luxemburg lebt in Armut

Die glücklichsten Kinder leben in den Niederlanden, Dänemark und Norwegen. Dies geht aus einer Unicef-Untersuchung hervor, die Daten aus 41 OECD-Ländern zusammenfasst. Demnach belegt Frankreich Platz sieben, vor Belgien (Rang acht), Luxemburg (13.) und Deutschland (14.). Obwohl sich das Großherzogtum in einem recht wohlhabenden wirtschaftlichen Kontext entwickelt, lebten im Jahr 2018 fast ein Viertel der Kinder in Armut (22,7 Prozent) und liegt somit über dem Durchschnitt der untersuchten Länder (20 Prozent).

Die Stärke des Großherzogtums ist nach Unicef-Angaben die körperliche Gesundheit der Kinder: Die Sterblichkeitsrate bei den Fünf- bis 14-Jährigen ist im Großherzogtum die niedrigste (0.036 Prozent) und auch der anteil übergewichtiger Kinder ist in Luxemburg (26 Prozent) geringer als in den Vereinigten Staaten (42 Prozent) oder in Frankreich (30 Prozent). Aber: Dennoch ist jedes dritte Kind in Luxemburg zwischen elf und 15 Jahren zu dick (33 Prozent) oder zu dünn (17 Prozent).

Hohe Selbstmordrate in Luxemburg

Zudem habe Unicef herausgefunden, dass das psychische Wohlbefinden der jungen Luxemburger im Vergleich zu anderen Ländern eher gering ist. Demnach sind nur drei von vier der 15-Jährigen im Großherzogtum (76 Prozent) mit ihrem Leben sehr zufrieden – weniger als etwa Jugendliche in Frankreich 80 Prozent oder den Niederlanden (90 Prozent). Erschreckend ist demnach auch die Selbstmordrate unter den 15- bis 19-Jährigen in Luxemburg. Sie ist mit sechs pro 100.000 Einwohner deutlich höher als in Frankreich (3,4) oder den Niederlanden (4,8).

Unicef hat bei den Jugendlichen in Luxemburg aber ein weiteres Manko ausgemacht: Demnach hätten 44 Prozent der 15-Jährigen im Großherzogtum keine grundlegenden Lese- und Mathematikkenntnisse, weit mehr als Jugendliche in Estland (21 Prozent), Deutschland (27 Prozent), Belgien (31 Prozent) und Frankreich (37 Prozent). Hingegen sind die luxemburgischen Jugendlichen in Bezug auf ihre sozialen Fähigkeiten durchschnittlich: 75 Prozent der Teenager fällt es demnach leicht, Freundschaften zu schließen – im Vergleich zu 81 Prozent der Jugendlichen in Frankreich, 79 Prozent in Belgien und 72 Prozent in Deutschland.

