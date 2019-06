Sieben Autos in einer Nacht abgefackelt

Artikel per Mail weiterempfehlen

Am frühen Montagmorgen wurde der Polizei ein brennendes Auto auf einem Parkplatz in der Route d´Esch in Belvaux gemeldet. Die Feuerwehr rückte sofort aus, konnte die Flammen aber nicht rechtzeitig stoppen. Insgesamt fingen sieben Autos Feuer.

Die Kriminalpolizei ermittelt noch. Auch Brandstiftung wird von den Beamten nicht ausgeschlossen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Differdingen zu melden. Telelefon: 244531000

(L'essentiel)