Keine Steuervorteile für Google in Bissen

«In Luxemburg gelten die Steuerregeln für alle Unternehmen gleich. Es liegt kein selektiver Steuervorteil vor». So lautete die Antwort von Finanzminister Pierre Gramegna (DP) auf eine parlamentarische Anfrage der CSV-Abgeordneten Laurent Mosar und Gilles Roth über das Google-Projekt in Bissen. Im Rahmen der Gespräche über das Bauprojekt des Internet-Riesen in Bissen sei laut des Finanzministers «keine Steuerbegünstigung gewährt» worden.

Luxemburger Regierung dementiert Steuer-Tricksereien



Eine im Juli durchgeführte europaweite Medienstudie weist auf die angeblichen «neuen Tricks» der Luxemburger Regierung zur Vermeidung von Steuertransparenz.



Nachdem Luxemburg stark dafür kritisiert wurde, bei Großunternehmen sogenannte «Tax Rulings» anzuwenden, hatte sich die Regierung sich gegenüber seinen europäischen Nachbarn verpflichtet, dieser Praxis ein Ende zu setzen.



Den Ermittlungsgruppen zufolge sei diese neue Regelung jedoch mittels «Informationsschreiben» an die Steuerbehörden umgangen worden. Konkret einige sich der Steuerexperte mit seinem Kunden auf einen vorteilhaften Steuerbetrag. Der Staat drücke dabei ein Auge zu.



Laut Finanzminister Pierre Gramegna sei dies «falsch und unbegründet». «Es gibt keine mündlichen oder informellen Bestätigungen der Steuerbehörden auf der Grundlage dieser Schreiben», sagte die Regierung. Sie bemühe sich, mehr Steuertransparenz zu schaffen. Die Anzahl der sogenannten Tax Rulings sei übrigens seit 2015 um 90 Prozent auf 44 für das Jahr 2020 zurückgegangen. «Luxemburg hält sich an alle europäischen und internationalen Vorschriften in diesem Bereich», hieß es seitens der Regierung.

Laurent Mosar und Gilles Roths Anfrage basiert auf einen Artikel des Forbes-Magazin. Darin heißt es unter anderem, dass zahlreiche Länder rivalisieren, um Großunternehmen des Digitalsektors, die sich mit ihren Rechenzentren niederlassen wollen. Dabei würden Staaten massive Steuervorteile anbieten. «Die von den einzelnen Städten und Staaten angebotenen Tax Rulings gehören zu den Hauptkriterien einer Niederlassung multinationaler Digitalkonzerne», behaupteten Mosar und Roth. Laut Forbes würden Großkonzerne wie Google und Facebook von den jeweiligen Regierungen die Unterzeichnung von Vertraulichkeitsvereinbarungen verlangen. Dabei würden diese nach massiven Steuervorteilen rufen – für den Bau von Rechenzentren, die nur sehr wenige Arbeitsplätze schaffen würden.

Der Luxemburger Staat und das für das Google-Projekt in Bissen verantwortliche Unternehmen haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet. Mouvement écologique (Meco) forderte Einsicht in die Dokumente, was die Justiz im vergangenen April jedoch ablehnte. Die Gemeinde Bissen hatte den Sonderbebauungsplan (PAP) im Oktober 2020 für rechtskräftig erklärt, damit konnte Google mit dem Projekt wie geplant fortfahren. Der Staat hat dabei die Kosten für die Anbindung des Rechenzentrums an das Straßennetz übernommen. Das Rechenzentrum soll übrigens zwischen 100 und 350 Arbeitsplätze schaffen.

(ol/L'essentiel)