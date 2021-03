Wirt liegt im Clinch mit der Gemeinde Strassen

Die Brasserie «Lion d'Or» in Strassen ist aufgrund der Pandemie geschlossen und steht im Mittelpunkt eines Streits mit der Gemeinde. Der Pachtvertrag des der Gemeinde gehörende Lokals ist am 31. Dezember letzten Jahres ausgelaufen.

Jérémy Parjouet, der Inhaber des Lokals, behauptet, die Verlängerung des Pachtvertrages «etwas mehr als sechs Monate zuvor» vor dem Jahreswechsel beantragt zu haben. «Ich habe keine Antwort erhalten, also liegt eine stillschweigende Zustimmung vor», sagt er im Gespräch mit L'essentiel. Da er glaubt, im Recht zu sein, plant er, «wieder zu öffnen, sobald die Einschränkungen aufgehoben sind.» In der Zwischenzeit hat der Gastronom einen Brief an den neuen Strassener Bürgermeister, Nico Pundel (CSV), geschickt. Darin steht, dass Pundel dem Gastronom am 4. März gedroht habe.

Kompensation als unzureichend erachtet

Pundel weist die Vorwürfe zurück: «Ich habe ihm gesagt, dass es keinen Sinn ergibt, stur zu sein und bleiben zu wollen». Im Dezember 2019 habe er schriftlich mitgeteilt, dass der Pachtvertrag Ende 2020 ausläuft. Es habe eine neue Ausschreibung gegeben, an der auch Jérémy Parjouet teilgenommen habe. Doch der Gemeinderat habe das Lokal letzten Endes an einen anderen Bewerber übergeben. «Wir wollten eine Veränderung, weil wir einfach nicht zufrieden waren», sagt der Bürgermeister. Auch er sagt, er sei bereit, «gegen Herrn Parjouet vor Gericht zu gehen». Die Gemeinde wollte eine Bar, der Inhaber ein Restaurant, weil dies profitabler sei.

François Koepp, Generalsekretär des Gastronomieverbandes Horesca erklärt: «Wenn die Gemeinde mit dem Konzept nicht mehr zufrieden war, hätte sie den Inhaber darum bitten können, es zu ändern». Er hofft, dass der Fall friedlich beigelegt wird, anstatt vor Gericht zu landen.