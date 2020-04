So kommen Selbstständige an 2500 Euro Hilfe

Seit Dienstag, dem 14. April 2020, steht Selbstständigen ein Notfallzuschuss von 2500 Euro zu. Hierfür müssen die Betroffenen ein Antragsformular online ausfüllen.

Die Generaldirektion für den Mittelstand kündigte die Maßnahme diesen Dienstag am frühen Nachmittag in einer Pressemitteilung an und erinnerte daran, dass das fragliche Formular nun auf MyGuichet.Lu verfügbar ist. Für den Zugang zum System ist ein elektronischer Personalausweis oder ein LuxTrust-Produkt wie z.B. ein Token, eine Smartcard oder ein Signing Stick erforderlich.

Die Bedingungen für den Notfallzuschuss sind wie folgt:

• Vorübergehende finanzielle Schwierigkeiten aufgrund des Coronavirus und dessen Folgen.

• Weniger als 10 Beschäftigte

• Das Einkommen des Selbstständigen, das als Grundlage für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge dient, darf den zweieinhalbfachen Betrag des sozialen Mindestlohns nicht überschreiten.

