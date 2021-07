Luxemburger Energiedaten werden smart

Der Smarty Smart Meter hat jetzt einen kleinen Bruder: Smarty+. Stromversorger Creos kündigte am Mittwoch in Zusammenarbeit mit den anderen luxemburgischen Verteilernetzbetreibern (DSO) die Einführung eines Tools an, welches in den intelligenten Stromzähler Smarty eingesteckt und mit dem privaten WiFi-Netz verbunden wird. Smarty+ ist auf der Website letzshop.lu für 35 Euro erhältlich. Die dazugehörige mobile Anwendung ist kostenlos im App Store und im Google Play Store erhältlich. Diese Nachricht dürfte das luxemburgische Regulierungsinstitut (ILR) zufrieden stellen, das im vergangenen Oktober beklagte, dass neue, auf intelligenten Zählern basierende Dienste «noch immer auf ihre Einführung warten».

Durch die App können Kunden via Smartphone oder Tablet in Echtzeit auf ihre Energiedaten zugreifen, also auf Strom, Gas, Wasser oder Fernwärme, die über smarte Zähler gemessen werden und mit dem Smarty-Stromzähler verbunden sind. So können Nutzer ihr tägliches Verhalten anpassen, Verbräuche senken und Einsparungen erzielen.

Luxemburg hat 2012 gesetzliche Bestimmungen erlassen, die die Netzbetreiber verpflichten, bis Ende 2019 mindestens 95 Prozent der Stromzähler und bis Ende 2020 mindestens 90 Prozent der Erdgaszähler durch intelligente Zähler zu ersetzen. Bei der Elektrizität wurde dieses Ziel bereits erreicht, im Erdgassektor waren laut ILR bis zum 30. Juni 2020 nur 75 Prozent der Zähler aufgerüstet. Das Zieldatum für eine Installationsrate von 90 Prozent wurde «angesichts der Gesundheitskrise» auf den 31. Dezember 2021 verschoben.

Alle Informationen sind auf der offiziellen Website zu finden: smartyplus.lu.

(ol/L'essentiel)