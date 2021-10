Mediziner kritisiert Maßnahmen-​​Gegner

Den Owend gëtt nees «Fräiheet» op der Marche blanche geruff. Iwwerdeems preparéiert de CHL sech drop nees OP’en ofsoen ze mussen, well et enk gëtt am Spidol, notamment op der Intensivstatioun. Bal en Drëttel vun der Intensivstatioun sinn nees Covid-Patienten. All NET geimpft.

1/3 — Jean Reuter (@JeanReuter5) October 29, 2021

«Heute Abend wird der weiße Marsch wieder nach ‹Freiheit› rufen», schrieb Dr. Jean Reuter am Freitag auf seinem Twitter-Account. Angesichts der für Freitagabend angekündigten Demonstration der Gegner der Gesundheitsmaßnahmen zeigt der Mediziner wenig Verständnis für das Ansinnen der Protestierenden. «Gleichzeitig bereitet sich das CHL darauf vor, eine weitere Operation abzusagen, da die Zahl der Menschen im Krankenhaus, insbesondere auf der Intensivstation, sehr hoch ist», fährt Reuter fort.

Ein Drittel der Intensivstation sei «wieder von Covid-Patienten» belegt. Und diese Patienten hätten eines gemeinsam: Sie seien «alle NICHT geimpft», führt der Arzt weiter aus. «Seit dem 01.07.21 waren genau drei Covid-Patienten auf der Intensivstation geimpft, von etwa 30 Patienten». Das sind drei Intensivpatienten von mehr als 415.000 Geimpften, eine Quote, die weitaus niedriger liege als in der nicht geimpften Bevölkerung. Nach den offiziellen Zahlen vom Donnerstag werden in Luxemburgs Krankenhäusern derzeit 36 Patienten behandelt, davon zehn auf den Intensivstationen. Einen zahlenmäßigen aktuellen Überblick über die genauen Intensivkapazitäten des Landes gibt es im Großherzogtum nicht. In Deutschland werden diese Kapazitäten über das sogenannte Divi-Register abgebildet.

Dr. Reuter griff daraufhin einen seiner ehemaligen Kollegen an, der von der Ärztekammer in erster Instanz verurteilt worden war: «Einige der nicht geimpften Patienten hatten sich auf die von Dr. O. angepriesenen Wundermittel verlassen – vergeblich», twitterte er. «Bei vielen dieser Patienten geht die Atemnot Hand in Hand mit einer psychischen Notlage, da die Welt, an die sie fest geglaubt haben, wie ein Kartenspiel zusammenbricht», resümiert Reuter.

Fir eng Rei vun dëse Patiente geet hier respiratoresch Détresse Hand an Hand mat enger psychologescher Détresse, well hier Welt un déi Si steif a fest gegleeft hunn wéi ë Kaartespill an e Koup fält.

3/3 — Jean Reuter (@JeanReuter5) October 29, 2021

(L'essentiel)