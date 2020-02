Junge Gastronomen bemühen sich um Nachwuchs

«Es ist nicht immer leicht, in diesem Geschäft eine Frau zu sein», sagt Caroline Esch, 24, die seit Juni letzten Jahres den Pavillon Eden Rose leitet. «Es ist eine Welt, die immer noch sehr machohaft ist, aber man muss hartnäckig sein und an sich glauben. Ich bin glücklich und sehr stolz, heute mein eigenes Restaurant zu haben, auch wenn es nicht immer einfach war», fügt sie hinzu.

Zusammen mit acht anderen Küchenchefs, Kellnern und Barkeepern wurde sie als Botschafterin für die Horesca, die nationale Föderation der Hoteliers, Restaurant- und Kaffeebesitzer, ausgewählt, um junge Menschen für Berufe in der Gastronomie zu begeistern. «Die Branche leidet unter einem falschen Bild, das durch soziale Netzwerke, das Fernsehen und seine vielen Reality-Shows vermittelt wird», so die junge Köchin.

Viele Veränderungen in den letzten Jahren

«Es ist wichtig, das zu lieben, was man tut, und mit Leidenschaft dabei zu sein», fügt sie hinzu. Eine Leidenschaft, die Clovis Degrave - ebenfalls Horesca-Botschafter, teilt. «Ich kenne diesen Beruf seit meiner Kindheit durch meine Eltern und ich möchte junge Menschen an die Gastronomie heranführen», erklärt er.

Nach Ansicht des jungen Küchenchefs und Geschäftsführers der Hostellerie du Grunewald in der Hauptstadt «hat sich der Beruf in den letzten Jahren stark verändert, so gibt es Mittagsdienste und Abenddienste.» Auch die Gehälter machen den Job für junge Leute durchaus interessant.

