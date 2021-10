81 CGDIS-​​Einsätze wegen umgekippter Bäume

Kurz vor 6.30 Uhr am Donnerstagmorgen ist auf der hauptstädtischen Route de Trèves ein Baum auf ein Auto gestürzt. Nach Angaben des ACL ist die Straße derzeit vollständig gesperrt. Insgesamt beeinträchtigen die starken Windböen den Verkehr in Großherzogtum erheblich. Noch bis 8 Uhr werden an diesem Morgen Windstöße von bis zu 110 Stundenkilometer erwartet. Der Regen verschlechtert zudem die Sicht.

Autofahrer, die trotz der Wetterbedingungen fahren müssen, werden gebeten, vorsichtig zu sein. Die Feuerwehr rät, die Geschwindigkeit zu begrenzen und sich besonders vor herabfallenden Gegenständen, wie beispielsweise Ästen, in Acht zu nehmen. Der ACL meldete heute Morgen kurz vor 7 Uhr, dass neben der Route de Trèves noch mehrere weitere Straßen für den Verkehr gesperrt sind, unter anderem wegen umgefallener Bäume auf der Straße. Außerdem meldete der ACL gegen 9.15 Uhr, dass auf der Autobahn A4 in Richtung Süden, an der Ausfahrt Esch/Alzette, ein Baum umgestürzt ist.

Nach Angaben des CGDIS war die Notrufzentrale mit maximaler Kapazität ausgelastet und erhielt gegen 8 Uhr morgens etwa 120 Anrufe pro Stunde. Verletzt wurde in Luxemburg niemand. Zwischen 2 Uhr und 8.30 Uhr sei der CGDIS zu 89 wetterbedingten Einsätzen ausgerückt, 81 davon wegen umgestürzter Bäume. Sechs weitere betrafen umgestürzte Zäune und zwei Probleme an Hausfassaden.

Liste der gesperrten oder blockierten Straßen

• N1 – Höhe Grevenmacher • N5/Route de Longwy bei der Ausfahrt Dippach Richtung Bartringen • N7 Parc Hosingen– Lanesch • N7 Closdelt - Fiber • N13 Dippach Dalheim • N16 Mondorf – Altwies • N21 Mertzig in Höhe der Gulf-Tankstelle • N22 Ell – Redingen/Attert • N22 Everlingen – Useldingen • N24 Useldingen – Rippweiler • N28 Oetringen – Bous • N2 Bous – Remich • N23 Hostert - Ospern • N10 Rodershausen – Lamesch • N2 Moutfort – Remich • N12 Tuntingen – Bour • CR105 zwischen Simmern und Koerich • CR108 zwischen Steinfort und Eischen • CR119 in Heffinen • CR354 zwischen Fouhren und Tandel • CR364A in Befort • CR145 zwischen Greiveldange und Canach • CR309 zwischen Sonlez und Kiischpelt • CR110 in Käerjeng an der Kreuzung Bvd. JFK und rue Pierre Clement • CR101 zwischen Schoenfels und Kopstal • CR156 zwischen Frisingen und Aspelt • CR226 zwischen Alzingen und Contern • CR106 zwischen Monnerich und Limpach • CR121 zwischen Reuland und Blummenthal • CR137 Consdorf, rue Melicksheck • CR314 zwischen Eschdorf und Lultzhausen • CR301A zwischen Redingen/Attert und Nagem • CR159 zwischen Itzig und Sandweiler • CR373 zwischen Lentzweiler und Boxhorr • CR181 zwischen Strassen und Bridel

(L'essentiel)