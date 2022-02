Omikron-​​Welle ebbt in Luxemburg scheinbar ab

Paul Wilmes, der Direktor der Santé, hat sich am Montag optimistisch zum derzeitigen Pandemiegeschehen geäußert. Er erklärte, dass das Großherzogtum den Höhepunkt der Omikron-Welle bereits überschritten habe. Der neueste wöchentliche Lagebericht des Gesundheitsministeriums, der am Dienstag veröffentlicht wurde und sich auf den Zeitraum vom 24. bis zum 30. Januar bezieht, unterfüttert diese Einschätzung nun mit Zahlen.

Demnach entwickeln sich einige wichtige Indikatoren – wenn zunächst auch langsam – in die richtige Richtung: Der R-Wert ist im beobachteten Zeitraum von 1,27 auf 0,88 gefallen. Die Zahl der positiv getesteten Personen ist ebenfalls rückläufig. Waren es in der Vorwoche noch 15.293 bestätigte Infektionen, sind es nun 14.918. Auch die Situation auf den Intensivstationen, wo die Zahl der Covid-Patienten im Wochenvergleich von 14 auf zehn gefallen ist, hat sich entspannt. Dazu kommt, dass die Zahl der Bürger in Quarantäne um 32 Prozent auf 10.250 gefallen ist. Die Inzidenz ist ebenfalls rückläufig – von 2409 in der Vorwoche auf nun 2350.

Viele Infektionen in 51 Klassen aus 40 Schulen

Unter den 14.918 Infektionen, die in der Woche festgestellt wurden, betrug die Inzidenzrate 3717 bei den Ungeimpften und 1782 bei den Personen mit vollständigem Impfschema.

Besonders schwierig bleibt allerdings die Lage in den Schulen. In der Woche vom 24. bis 30. Januar 2022 waren 51 Klassen, verteilt auf 31 Grundschulen und neun Gymnasien, von einem Szenario 4 mit mehr als fünf positiven Fällen in der Klasse betroffen. Der Familienkreis ist nach Angaben des Ministeriums die häufigste Quelle (40 Prozent), gefolgt von der Arbeit (5,5 Prozent) und dem Pflegebereich (3,2 Prozent). Der Anteil der unbestimmten Quellen ist größer geworden und liegt nun bei 41,6 Prozent.

Die Impfquote verläuft weiter schleppend. In der beobachteten Woche wurden insgesamt 22.593 Dosen verabreicht. 1481 Personen erhielten eine erste Dosis, 2762 eine zweite Dosis und 17.948 Personen erhielten die Booster-Impfung. 475.495 Personen weisen nun ein vollständiges Impfschema auf, was einer Rate von 79 Prozent entspricht – ausgenommen die Altersgruppe der unter Fünfjährigen.

(Sebastian Weisbrodt/L'essentiel)