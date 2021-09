«Ich habe eine Familie, eine Frau und ein Kind»

L’essentiel: Herr Kersch, welche Rolle hat die Pandemie bei Ihrer Entscheidung gespielt?

Arbeitsminister Dan Kersch (LSAP): Wie alle anderen hat auch mich die Pandemie sehr beunruhigt. Mich persönlich hat es sehr viel Energie gekostet, alle Maßnahmen zur Bekämpfung des Problems zu ergreifen, insbesondere auf sozialer und arbeitsmarktpolitischer Ebene.

Genug, dass Sie das Handtuch werfen wollen?

Auf jeden Fall war ich immer ein glühender Verfechter der LSAP-Doktrin, die Laufzeit der Mandate auf zehn Jahre zu begrenzen. Nun, das luxemburgische Volk hat anders entschieden. Aber ich persönlich glaube, wenn man sich zehn Jahre Zeit gibt und alle notwendigen Vorkehrungen trifft, um seine Aufgabe zu erfüllen, dann glaube ich, dass man das Recht hat, mit 60 Jahren darüber nachzudenken, was man danach machen wird. Deshalb war für mich immer klar, dass ich der nächsten Regierung nicht angehören werde, egal was passiert.

Sie verzichten auch darauf, bei den nächsten Wahlen als Vorsitzender der LSAP-Liste zu kandidieren?

Aus meiner Sicht ist das unmöglich, es ist unvereinbar damit, dass ich der nächsten Regierung nicht angehören werde. Es ist eine Frage der Ehrlichkeit gegenüber den Wählern, zu erklären, dass man nicht kandidiert.

Abgesehen von dieser energieraubenden Pandemie, verspüren Sie eine gewisse Erschöpfung bei der Verwaltung der Regierungsgeschäfte?

Nein, ganz und gar nicht. Der Beweis: Diesen Mittwoch werde ich drei sehr wichtige Gesetzesentwürfe vorlegen, die sich mit Mobbing, der Verlängerung der Kurzarbeit und dem Recht auf Abschalten befassen. Kurz gesagt, wie Sie sehen können, wird die Arbeit erledigt. Aber ich kann nicht leugnen, dass dies alles viel Energie kostet. Aber ich habe eine Familie, eine junge Frau und ein kleines Kind, das noch zu Hause ist. Man muss im Leben Entscheidungen treffen. Für mich ist also klar: Ich bleibe ein Diener des Staates, aber es gibt eine Grenze.

Würden Sie so weit gehen, ein Ausscheiden aus dem Amt vor Ende der laufenden Legislaturperiode in Betracht zu ziehen?

Das ist etwas, das heute nicht auf der Tagesordnung steht. Wir werden sehen, was die Zukunft bringt.

Wie könnte sich Ihre Entscheidung auf Ihre Partei, die LSAP, auswirken? Werden die Karten neu gemischt?

Die LSAP hat die beliebtesten Politiker in Luxemburg. Ich denke, die Bürger erkennen an, dass die sozialistischen Minister während der Pandemie großartige Arbeit geleistet haben. Hinter den großen Namen stehen viele junge Leute, die im Parlament und auch in den Kommunen gute Arbeit leisten. Kurz gesagt, ich habe keine Angst, dass ein mögliches Ausscheiden meiner Person die Wahlchancen der LSAP beeinträchtigen könnte. Im Gegenteil: Ich werde meiner Partei helfen, ihr Wahlziel zu verfolgen und die Wahlen zu gewinnen. Zumindest die drei Sitze zurückgewinnen, die wir beim letzten Mal verloren haben. Meiner Meinung nach gibt es eine große Chance, zum ersten Mal die erste Partei in Luxemburg zu werden. Mit der Konsequenz, dass wir den Premierminister stellen können.

An wen denken Sie dabei konkret?

Schauen Sie sich die Umfragen an, und Sie werden sehen, wer beliebt ist. Wie ich bereits sagte, wird es keinerlei Probleme geben, dieses Mandat zu erfüllen.

