EU-​​Parlament legt Fall Semedo zu den Akten

Die Meldung über die zweiwöchige Suspendierung der luxemburgischen Europaabgeordneten Monica Semedo (DP) wegen Mobbings hat am Montag im Großherzogtum hohe Wellen geschlagen. Die 36-jährige Semedo entschuldigte sich und sagte, sie wolle die Strafe akzeptierten. Ihre Reaktion traf allerdings auf Kritik, so prangerten beispielsweise die LSAP-Frauen an, dass Semedo eine Rechtfertigung geliefert habe, die den Opfern die Schuld zuweise.

Für Semedos Partei war der Vorfall mit der Sanktion des Parlamentspräsidenten allerdings vom Tisch. Die Abgeordnete habe die Strafe akzeptiert, die Fakten anerkannt und sich entschuldigt. «Also akzeptieren wir das auch», erklärte DP-Generalsekretär Claude Lamberty am Dienstag. Auch er nahm Bezug auf die «intensive Arbeitsphase», die der 36-Jährigen und ihren Mitarbeitenden viel abverlangt habe.

Verfahren vor Abschluss

Gegenüber L'essentiel wies das Europaparlament darauf hin, dass die vom Präsidenten verhängte Sanktion auf Grundlage des Berichts eines Sonderausschusses verhängt worden sei. Das interne Verfahren könne mit der Strafe abgeschlossen werden, wenn Semedo keine Rechtsmittel gegen die Entscheidung einlegt. Für 14 Tage ist die Luxemburgerin derzeit von den Aktivitäten des Parlaments ausgeschlossen. Ein Entzug des Stimmrechts ist nicht möglich.

Außerdem verliert die DP-Politikerin für die Dauer der Suspendierung den Anspruch auf Aufwandsentschädigung – 330 Euro pro Tag. Sie muss also insgesamt auf 4950 Euro verzichten, erklärt ein Parlamentssprecher. Die betroffenen Mitarbeiter können zudem weiterhin rechtliche Schritte gegen Semedo einleiten. Am Dienstagabend lagen bei der Luxemburger Staatsanwaltschaft und beim EuGH keine Anzeigen gegen die ehemalige RTL–Journalistin vor.

Da das Mandat eines EU-Abgeordneten an die Person geknüpft ist, kann eine Partei es dem gewählten Abgeordneten nicht entziehen. Ein Entzug des EU-Mandates ist nur in begründeten Ausnahmefällen möglich.

(jg/nm/L'essentiel)