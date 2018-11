Frauen arbeiten ab Mitte Dezember umsonst

Ab Samstag, den 3. November werden Frauen in der Europäischen Union nach Berechnungen der Europäischen Kommission nicht mehr für ihre Arbeit bezahlt. Wenn nur weibliche Arbeitnehmer in Luxemburg berücksichtigt werden, werden sie noch bis zum 12. Dezember weiterhin ihren Lohn verdienen.

Dieser «Tag, an dem Frauen im Vergleich zu ihren männlichen Kollegen nicht mehr für ihre Arbeit bezahlt werden», ist symbolischer Natur. Jedes Jahr wird das Datum auf der Grundlage des Lohngefälles zwischen Männern und Frauen und unter der Annahme berechnet, dass alle 365 Tage im Jahr arbeiten.

Große Unterschiede beim Lohngefälle

Nach den neuesten Statistiken der Europäischen Kommission werden Frauen in der EU durchschnittlich zu 16,2 Prozent schlechter bezahlt als Männer. Dies entspricht 59 Tagen freier Arbeit.

In Luxemburg beträgt die Differenz 5,5 Prozent oder 20 Tage. Umgedreht bedeutet das, dass Frauen im Großherzogtum bis zum 20. Januar 2019 arbeiten müssten, um 2018 so viel verdient zu haben wie ein Mann. Dennoch verbessert sich die Situation in Luxemburg. Im Jahr 2015 betrug die Lohnlücke noch 8,6 Prozent, was 31 Tagen oder dem gesamten Monat Dezember entspricht.

Bei unseren Nachbarn beträgt der Abstand 6,1 Prozent für Belgien und 15,2 Prozent für Frankreich, während Deutschland mit 21,5 Prozent als Negativbeispiel deutlich heraussticht. Am größten ist das Gefälle in Estland mit 25,3 Prozent.

