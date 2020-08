Polizei jagt Verkehrsrowdy durch Hesperingen

Einen rücksichtslosen Autofahrer verfolgte die Polizei am Donnerstagabend zwischen Hesperingen und Frisingen. Das teilt die Polizei am Freitag mit. Demnach sein den Beamten ein nicht ordnungsgemäß angemeldetes Fahrzeug aufgefallen. Als die Beamten den Fahrer des Wagens in der Alzinger Route de Thionville anhielten, gab dieser nach kurzem Stopp plötzlich Vollgas. Auf der waghalsigen Flucht des Mannes kam es zu zahlreichen gefährlichen Überholmanövern.

Der Flüchtende überfuhr zwei weitere Ampeln und gefährdete zahlreiche andere Verkehrsteilnehmer. Er versuchte zudem eine Polizeistreife von der Straße zu drängen. Nur durch die schnelle Reaktion der verfolgenden Beamten konnten schwere Unfälle bei der Verfolgungsjagd verhindert werden. An der französischen Grenze mussten die Polizisten die Verfolgung allerdings aufgeben. Ein Ermittlungsverfahren ist eingeleitet worden.

Die Polizei bittet Autofahrer, die durch die riskante Fahrweise des Flüchtenden gefährdet worden sind, sich bei der Polizei in Hesperingen zu melden. Betroffene und Zeugen des Vorfalls werden gebeten, die Polizei per Telefon unter Tel. +352 244 461000 oder E-Mail unter police.hesperange@police.etat.lu zu kontaktieren.

(pp/L'essentiel)