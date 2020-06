Gewerkschaft streitet um Arbeitszeitregelung

Die Arbeitszeiten bestimmter öffentlicher Bediensteter sind Gegenstand eines Streits der Gewerkschaften: In einem Kommuniqué hat die Gewerkschaft CGFP (Confédération générale de la fonction publique) vergangene Woche ein Schlichtungsverfahren bezüglich des großherzoglichen Feuerwehr- und Rettungskorps (CGDIS) sowie der Zollverwaltung angekündigt.

Die Gewerkschaft fordert die Schaffung eines klaren Rahmens für die Arbeitszeit. Dieser könne immer noch vorübergehende Anpassungen in Ausnahmesituationen vorsehen. Die CGFP appelliert an die« Verantwortung» der politischen Führung und erklärt, dass es «eine Aufgabe der Regierung» sei.

« CGDIS sieht keinen Konflikt bezüglich der Arbeitszeiten »

Ein CGDIS-Sprecher bedauerte gegenüber L'essentiel, dass die Gewerkschaft «vor der Einleitung eines Schlichtungsverfahrens nicht den Kontakt mit dem CGDIS gesucht hat». Er erklärt, dass «es bei der CGDIS in der Tat keinen Konflikt bezüglich der Arbeitszeiten gibt». Die geltenden Regeln wären die gleichen wie in den verschiedenen Strukturen, die der Schaffung der CGDIS am 1. Juli 2018 vorausgingen.

Die CGFP hat jedoch einen Tarifabschluss vor Ende Mai gefordert. Dieser «wurde verfasst, aber noch nicht an die CGFP übermittelt», heißt es von Seiten der Rettungskräfte. Im Finanzministerium, dem die Zollverwaltung untersteht, wird lediglich festgestellt, dass in Kürze Diskussionen über die Frage der Arbeitszeit «stattfinden» werden.

(jg/L'essentiel)