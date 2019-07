Luxemburgs Schüler erobern neue Sportarten

«Mir haben Basketball und Volleyball am besten gefallen, weil man dort in der Mannschaft spielt», sagte der kleine Damien am Montag. Wie er konnten sich rund 400 weitere Schüler beim Sportevent «Wibbel an Dribbel» in der Coque in einer von zehn Sportarten versuchen. Der Zweitklässlerin Emma hat es der Kampfsport angetan: «Ich will den Schwarzen Gürtel im Taekwondo bekommen. Den Gelben habe ich schon.»

Die Sportverbände waren ebenfalls vor Ort, um den kleinen Athleten mit Rat und Tat zur Seite zu stehen. «Jedem Kind wird eine Nummer zugewiesen und den Verbänden werden Bewertungsformulare ausgehändigt. Auf diese Weise können sie Schüler einladen, die Talent in einer der Sportarten mitbringen. Einige Kinder werden auch von mehreren Clubs eingeladen», erklärte Pascal Groben aus dem Organisationsteam.

Die Kinder durchlaufen einen Rundkurs: Jede Sportart können sie bei der Veranstaltung 15 Minuten lang kennenlernen. Seit dem vergangenen Jahr kommen die Klassen des Zyklus 2.2 zum fünftägigen «Wibbel an Dribbel». Davor kamen die Kinder aus den vierten Klassen des Landes. «Mit 10 Jahren trainieren viele schon regelmäßig bei einem der Vereine. Außerdem sind die siebenjährigen noch begeisterungsfähiger», sagt der Veranstalter.

