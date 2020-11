Erhöhung des Mindestlohns ist «unhaltbar»

Der soziale Mindestlohn wird zum 1. Januar um 2,8 Prozent erhöht, kündigte Premierminister Xavier Bettel am Freitag nach der Regierungsratsitzung an. Der unqualifizierte Mindestlohn wird 2200 Euro brutto pro Monat erreichen und 2642 Euro brutto für den qualifizierten Mindestlohn. Der Unternehmerverband (UEL) reagierte umgehend und forderte eine «unverzügliche Rücknahme» des Gesetzentwurfs. Eine solche Ankündigung sei «vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftskrise unhaltbar».

Während der Premierminister auf die Unterstützung für «die Schwächsten» und den «sozialen Zusammenhalt» verwies, ist die UEL der Ansicht, dass «jede Erhöhung des sozialen Mindestlohns nicht nur mehr bestehende Arbeitsplätze vernichtet, sondern auch die Schaffung neuer Arbeitsplätze verhindern wird».

Nach Angaben der UEL ist der soziale Mindestlohn in Luxemburg «seit 2000 um mehr als 70 Prozent» und in den vergangenen zwei Jahren um «mehr als sieben Prozent» gestiegen. Dadurch ist er von der Realität des Arbeitsmarktes in der Großregion «abgekoppelt». «Eine Erhöhung um 2,8 Prozent wird zu zusätzlichen Kosten von mehr als 60 Millionen Euro für die luxemburgischen Unternehmen führen, wobei die Auswirkungen auf die allgemeine Lohnskala unserer Wirtschaft nicht berücksichtigt sind», so der UEL. Die von der Regierung zugesagten Subventionen zur Begleitung der Maßnahme seien «ein schwacher Trost.»

