Erhöhte Waldbrandgefahr in Luxemburg

Für das Saarland und in Rheinland-Pfalz hat der Deutsche Wetterdienst für Freitag und Samstag die zweithöchste Stufe der Waldbrandgefahr ausgerufen. Auch im Großherzogtum ist die Lage angespannt. Schuld daran ist nicht nur die aktuelle Wetterlage, sondern auch die Dürreperiode des vergangenen Sommers. «Die Böden und die bodennahe Vegetation sind sehr trocken. Über die vergangenen Jahre hat sich ein Defizit aufgebaut, das noch nicht ausgeglichen ist. Dadurch kann sehr schnell ein kleiner Brand entstehen, der sich bei ungünstigem Wind rasch ausweiten kann», sagt Martine Neuberg von der Luxemburger Naturverwaltung.

Ganz so akut wie im benachbarten Deutschland stelle sich die aktuelle Lage im Großherzogtum jedoch nicht dar. «Besonders in Rheinland-Pfalz bestehen die Wälder zum Großteil aus Nadelhölzern. Diese sind empfindlicher bei Trockenheit und fangen schneller Feuer. Außerdem enthalten sie mehr Harze und Öle, die wie ein Brandbeschleuniger wirken. Bei uns stehen deutlich mehr Laubbäume.»

Feuerwehren können strategischer vorgehen

Dennoch dürfe die Waldbrandgefahr in Luxemburg nicht unterschätzt werden. «Man muss sehr vorsichtig sein und auch bleiben, da auch in den nächsten Tagen kein Regen in Sicht ist», sagt Neuberg. Ein kleiner Schauer helfe nicht, die Gefahr einzudämmen: «Dafür sind längere, starke Niederschläge notwendig. Der Boden muss richtig durchtränkt sein.»

Neubergs Einschätzung wird von der Feuerwehr bestätigt: «Bei der momentanen Trockenheit reicht ein kleiner Funke oder eine kleine Flamme oft schon aus. Wir hatten bereits einige Vegetationsbrände, die wir aber allesamt rechtzeitig löschen konnten», sagt Cédric Gantzer vom Feuerwehrenverband CGDIS. Es sei besonders wichtig, vier Grundregeln einzuhalten: «Keine Zigaretten im Wald, kein offenes Feuer oder Grillen, keine Glasflaschen im Wald entsorgen und nicht mit dem Auto in trockenes Gras fahren, da der Auspuff oft sehr heiß ist.»

Die Schaffung des Dachverbandes ermögliche es den Feuerwehren, in Falle eines Brandes schneller einzugreifen als in der Vergangenheit. «Ich denke, dass wir in dieser Sommersaison strategischer vorgehen können, da nun alles von einem Punkt aus koordiniert wird. So haben wir beispielsweise unsere geländetauglichen Löschfahrzeuge so stationiert, dass das ganze Land abgedeckt ist», sagt Gantzer. Wer ein kleines Feuer entdeckt, solle dies umgehend unter der Notrufnummer 112 melden.

Den ersten Waldbrand im Jahr 2019 hat das Großherzogtum bereits hinter sich: An Ostern ist in einem Waldstück gegenüber der Burg Vianden ein Feuer ausgebrochen. Rund 70 Feuerwehrleute waren im Einsatz.

Fogo perto do castelo de Vianden :/ #Luxembourg pic.twitter.com/XzAWvjLG0R — Felipe Linhares (@felipenlinhares) April 22, 2019

(sw/L'essentiel)