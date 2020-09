28 Wohnungen für weniger als 400.000 Euro

Unter dem Motto «Wohnen für alle», hat die Stadt Differdingen am Donnerstag den Grundstein für den Gravity-Gebäudekomplex gelegt, der von den Bauträgern BPI Real Estate und Unibra Real Estate entwickelt wurde. In diesem Zusammenhang werden derzeit 28 Wohnungen bis zum 15. November (Bewerbungsschluss) von der Stadtverwaltung zu einem Preis von weniger als 400.000 Euro zum Verkauf angeboten – weit unter dem Durchschnittspreis, der laut athome.lu im vergangenen Frühjahr bei 559.873 Euro lag.

Das Gravity-Projekt im Detail



Es besteht aus fünf Gebäuden:





-Zwei Sockel mit insgesamt 3200 Quadratmetern Geschäftsfläche, für die bereits die Bank BCEE und die Bäckerei Fischer gewonnen werden konnten.





-Zwei Türme à 14 und 18 Stockwerken mit 80 Wohnungen, 250 Quadratmeter für ein Gemeinschaftsfoyer und 1300 Quadratmeter freie Geschäftsfläche (Verhandlungen über ein medizinisches Zentrum sind im Gange).





-Ein Bürogebäude mit fast 3350 Quadratmetern auf zwei Etagen, das von Ebos, einem Call Center, das bereits in Differdingen ansässig ist, gemietet wurde.





-Zwei Objekte, die eine von der Babilou-Familie betrieben Kinderkrippe auf 800 Quadratmeter beherbergen, sowie 125 möblierte Studios die in einen Co-Living-Komplex bilden.





-Ein von Indigo betriebenes Parkhaus mit 224 Plätzen, von denen 144 Plätzen öffentlich sein werden.

Die zukünftigen Wohnungen, deren Fertigstellung für 2022 geplant ist, werden zwischen 77 und 126 Quadratmeter groß sein (zwei bis vier Zimmer) und eine Terrasse haben. «Der Durchschnittspreis ohne Mehrwertsteuer pro Quadratmeter beträgt 4000 Euro, also 25 Prozent unter den derzeitigen Marktpreisen», sagt Christiane Brassel-Rausch (Déi Gréng), Bürgermeisterin von Differdingen.

Antragsteller könnten somit eine staatliche Bauprämie zwischen 80.000 Euro und 140.000 Euro sowie einen zusätzlichen Zuschuss vom Wohnungsbauministerium erhalten. Die Bewerbungen werden nach dem Haushaltseinkommen in vier Gruppen nach folgenden Kriterien eingeteilt: Anzahl der Kinder, Wohnort und Dauer des Aufenthalts, Alter, Arbeitsort und Familienmitglieder, die in Differdingen leben oder gelebt haben. Darüber hinaus werden Anfang 2021 vier Wohnungen (zwei Doppelhäuser und zwei Dreierhäuser) versteigert.

Ein Blick auf das künftige Projekt:

Aber wie lässt sich verhindern, dass künftige Eigentümer diese Gelegenheit zur Realisierung von Kapitalgewinnen aus dem Wiederverkauf nutzen? «Der Wiederverkaufspreis richtet sich nach dem investierten Kapital, wobei der Baukostenindex berücksichtigt und ein Rabatt von jährlich ein Prozent abgezogen wird», erklärt Christiane Brassel-Rausch. «Darüber hinaus wird der Stadt ein Vorkaufsrecht auf alle Wohnungen eingeräumt».

Die Gemeinde hat außerdem 48 weitere Wohnungen erworben, die «zu einem moderaten Preis» vermietet werden sollen. «Da wir Zuschüsse vom Ministerium für Wohnungswesen erhalten, werden die zukünftigen Bewohner von einer Sozialmiete profitieren, die entsprechend dem verfügbaren Einkommen und der Zusammensetzung des Haushalts berechnet wird», erklärt Giorgio Ricciardelli, Leiter des Wohnungsdezernats der Gemeinde Differdingen. Zudem sind 24 dieser Einheiten für Bewerber über 60 Jahre und weitere acht Einheiten für Menschen mit Behinderung reserviert. Die anderen 16 Wohnungen werden« ohne besondere Kriterien» vermietet, um «eine gute Mischung» zu gewährleisten. Der Aufruf zur Einreichung von Bewerbungen für diese Einheiten wird in zwei Jahren veröffentlicht, mit dem Ziel, die Räumlichkeiten 2023 zu beziehen.

Die 80 Wohnungen werden in zwei Türmen mit 14 und 18 Stockwerken untergebracht sein. «Wir sind es in Luxemburg noch nicht gewohnt, in Hochhäusern zu wohnen, sondern eher auf dem Land», bemerkt Henri Kox, Déi Gréng-Minister für Wohnungswesen. «Aber wir müssen auf die Herausforderung des Mangels an verfügbarem Raum reagieren, indem wir kollektive Wohnungen entwickeln.» Und dafür bräuchte man Vorzeigeprojekte wie Gravity, um die Bewegung in Gang zu bringen.»

