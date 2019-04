In einer Woche zur großen Show

Diese Woche nahmen Leandro, Louis, Ayleen, Léanne und Anaïs an dem von der Theaterschule angebotenen Workshop teil. Für die meisten von ihnen war dies ihre erste Erfahrung auf der Bühne. «Wir haben gelernt, wie wir uns auf der Bühne positionieren müssen und selbstbewusst auftreten können. Zuerst hatte ich Angst, mich lächerlich zu machen, aber am Ende lief es gut», sagt Louis, 13, der in Luxemburg lebt.

Die 13-jährige Léanne hat etwas anderes entdeckt, als sie es in ihrem Theaterclub in Frankreich gewohnt ist. «Es sind nicht die gleichen Leute, also ist es auch schwieriger, sich gehen zu lassen. Wir müssen ein wenig aus unserer Komfortzone herauskommen. Außerdem haben wir viel mit unserem Körper gearbeitet, was ich mit meiner Gruppe fast gar nicht mache», erklärt sie.

«Ziel dieses Kurses ist es, dass die Kinder Selbstvertrauen gewinnen. Dann können sie die Fantasie entwickeln, an Stimme, Ausdrucksweise und Improvisation arbeiten. Im Grunde genommen war es eine sehr schüchterne Gruppe, aber die Kinder fühlen sich jetzt wohler als am ersten Tag, an dem sie sich getroffen haben», sagt ihre Lehrerin Shiva Gholamianzadeh. Am letzten Tag endete der Kurs mit einer 45-minütigen Show vor den Eltern.

(Marion Mellinger/L'essentiel)