Vier «Gelbwesten» bekommen zwei Knöllchen

Die vier Anhänger der «Gelbwesten»-Bewegung, die am Montag auf dem Kirchberg in Luxemburg demonstrierten, sind weiterhin in aller Munde. Weil der Lieferwagen, in dem sie gekommen waren, abfotografiert und in den sozialen Netzwerken geteilt wurde, ist die Police Grand-Ducale auf das Fahrzeug aufmerksam geworden: Es stand im Halteverbot.

Ein Tweet vom Mittwochmorgen zeigt zwei Strafzettel, die an dem Lieferwagen hingen. Wie das Nummernschild des Fahrzeugs mit der Aufschrift «Für eine gerechtere Welt» und «Friedliche Bewegung» vermuten lässt, hat das Fahrzeug einen weiten Weg hinter sich. Die Strecke vom Département Aveyron nach Luxemburg ist über 800 Kilometer lang. Dabei wies die Karosserie des Wagens erhebliche Mängel auf. Dass die «Gillets jeunes» mit dem defekten Wagen überhaupt so weit gekommen sind, grenzt fast schon an ein Wunder.

Am Mittwoch wurde der Wagen dann in einer Autowerkstatt repariert. «Sie sollten am Nachmittag abreisen können», bestätigt Carlos Pereira aus der Autowerkstatt an der Route de Thionville im Telefongespräch mit L’essentiel.

What happened to the "delegation" of #giletsJaunes lost in #Luxembourg tax paradise ?

They are in prison?

Tired of traffic, theY went back to their country with the train & left their dirty #diesel van rotting in #kirchberg?

got hired by a bank or an investment fund? pic.twitter.com/PqlVkzXeps — redt0mat0 (@redt0mat0) 9 janvier 2019

(fl/L'essentiel)