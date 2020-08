Gehört die Sommerresidenz zu Luxemburg?

Genießt die Tour Sarrazine und die rund 30 Hektar Land, die sie umgeben einen besondern Status? Mit anderen Worten: Ist das Gebiet im Département Var, in dem die großherzogliche Familie ihre Sommer verbringt, ein kleines Stück Luxemburg in Frankreich? Diese Frage warfen mehrere französische Medien auf, darunter LCI und Le Figaro. Stein des Anstoßes war ein Besuch der deutschen Bundeskanzlerin Angela Merkel in der Festung von Brégançon, die in direkter Nachbarschaft der großherzoglichen Residenz liegt.

Der französische Nachrichtensender bemerkte, dass Emmanuel Macron den großherzoglichen Besitz, der angeblich einen «extraterritorialen Status besitzt» und damit kein französisches Hoheitsgebiet ist, durchqueren musste, um zur Festung zu gelangen. Allerdings fand LCI keine Dokumente, die dies belegen. Laut Le Figaro hatte Charles de Gaulle dem Gebiet den Status kurz nach dem Zweiten Weltkrieg verliehen.

Der großherzogliche Hof brachte nun selbst Licht in die Sache. Er erklärte, dass «nicht das Land Luxemburg der Eigentümer des Grundstücks ist, sondern die Familie selbst». Damit gilt dort französisches Recht. In einer parlamentarischen Stellungnahme erklärte Premierminister Xavier Bettel, dass das Grundstück in Cabasson seinerzeit von Großherzogin Charlotte erworben wurde: «Das Gebiet ist französisches Territorium, auf dem das französische Recht Anwendung findet». Um Bauarbeiten durchführen lassen zu können, muss die großherzogliche Familie Anträge bei der Gemeinde stellen.

