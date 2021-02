«Der HyperLoop wird große Städte verbinden»

L'essentiel: Die Corona-Pandemie hat die Mobilität verändert. Welche Lehre kann man daraus ziehen?

Multimodaler Verkehr...



...ist die Nutzung verschiedener Verkehrsmittel für unterschiedliche Wege. Das Auto wird etwa für Fahrten in der städtischen Peripherie genutzt, zum Einkauf beispielsweise. Für Wege ins Stadtzentrum oder zur Arbeit fährt man mit dem öffentlichen Transport. Bei schönem Wetter kommt statt der Bahn das Fahrrad zum Einsatz.

François Bausch, Mobilitätsminister: Die Menschen haben das Fahrrad als Verkehrsmittel wiederentdeckt, was sehr positiv ist. Sie haben festgestellt, dass es viel angenehmer ist, mit der Familie durch die Stadt zu schlendern, wenn weniger Verkehr herrscht. Nehmen wir ein Beispiel: Im vergangenen Sommer wurden einige Parkplätze gesperrt, um Café- und Restaurant-Terrassen zu schaffen. Nun möchten die Gastronomen diese beibehalten. Der öffentliche Transport ist aber nicht der große Verlierer der Krise – Die Art und Weise, wie es vorher funktionierte, wird überdacht.

Bedeutet das das Ende des Autos in Luxemburg?

Bisher hatte das Auto in Luxemburg einen übertriebenen Prestige-Status, auch wenn es wichtig ist. Heutzutage ist das begehrteste Objekt bei der jüngeren Generation eher das iPhone. Junge Menschen fordern mehr Mobilität, aber auf andere Art. Deshalb werden wir die multimodale Mobilität (siehe Infobox) weiterentwickeln. Diese besteht darin, die verschiedenen Verkehrsträger durch die Digitalisierung sehr einfach zu verknüpfen. Seitdem wir den kostenlosen öffentlichen Transport eingeführt haben, ist dieses Modell für die ganze Welt von Interesse.

Glauben Sie an revolutionäre Transportmittel?

Ich bin davon überzeugt, dass wir in den kommenden 20, 30, 40 Jahren neue Transportmittel haben werden. Angefangen beim ersten selbstfahrenden Auto und bei den Taxi-Drohnen. Danach wird Elon Musks HyperLoop die großen städtischen Zentren miteinander verbinden. Schließlich glaube ich an eine Renaissance der Bahn – die wird allerdings auf neue Techniken basieren und mit den Zügen des vergangenen Jahrhunderts nichts mehr zu tun haben.

Zeigt sich Luxemburg diesen Entwicklungen gegenüber aufgeschlossen?

Wir müssen aus unserem Land ein Mobilitätslabor machen. Mein Motto lautet: «Menschen in Bewegung bringen – nicht Fahrzeuge». Der multimodale Verkehr zwischen der Stadt Luxemburg und Esch/Alzette ist in diesem Sinne eine Revolution in der Mobilitätsgestaltung. Kein Verkehrsmittel wurde vergessen – vom Fahrrad bis zur Fahrgemeinschaft. Taxis und Busse werden die ersten sein, die autonom fahren.

Die Telearbeit hatte auch auf die Mobilität Auswirkungen...

Massive Auswirkungen. Am Kirchberg ist es derzeit immer noch ziemlich ruhig. Die Tram ist zwar gut voll, aber nicht zu 100 Prozent ihrer Kapazität. Meiner Meinung nach besteht großes Potenzial, das Homeoffice zu entwickeln, aber dadurch werden nicht alle Probleme gelöst. Außerdem ist der menschliche Kontakt immer noch wichtig. Nicht alle Sitzungen können per Videokonferenz durchgeführt werden. Ich weiß wovon ich rede: Es ist nicht einfach, Fernverhandlungen durchzuführen...

Sind Sie der Meinung, dass der Staat eine Anzahl von Tagen oder einen Rahmen dafür festlegen sollte?

Ich denke nicht, dass die Lösung darin besteht, eine Anzahl von Stunden oder Tagen festzulegen. Arbeitgebern und -nehmern sollte eine gewisse Flexibilität angeboten werden. Dennoch kann der Staat Telearbeit durch die Gewährung von Steuervergünstigungen fördern. Im Homeoffice arbeiten bedeutet weniger Kosten und weniger Arbeitsplatzbedarf für das Unternehmen. Ich habe zwar keine feste Vorstellung davon, aber es sollte darüber nachgedacht werden.

(Thomas Holzer/L'essentiel)