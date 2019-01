Thema Rauchen spaltet das Großherzogtum

Artikel per Mail weiterempfehlen

Gegensätzlicher könnten die Positionen in der heutigen Debatte im Abgeordnetenhaus nicht sein: Es geht um zwei Petitionen, die eine spricht sich für ein Rauchverbot auf Restaurantterrassen aus, die andere gegen ein Rauchverbot.

Angefangen hat alles im Juli vergangenen Jahres. Der Pro-Ban-Petent Daniel Reding hatte erklärt, dass er «Passivrauchen bei Nichtrauchern, insbesondere bei Kindern und Schwangeren, vermeiden wolle», um «die Gesundheit anderer sowohl außerhalb als auch in Restaurants zu schützen».

Bis zu 20 Prozent weniger Besucher

Maria Carella hatte im Gegenzug eine Petition gestartet, die Hoteliers, Gastronomen und Cafés schützen soll. «Sie haben bereits enorm unter dem Rauchverbot an allen öffentlichen Orten gelitten. Mit 15 bis 20 Prozent ist es einer der größten Faktoren für den Rückgang der Besucherzahlen in Bistros in den letzten fünf Jahren», sagt François Koepp, Generalsekretär der Horesca, dem nationalen Hotel- und Gaststätten-Verband.

Das Gesundheitsministerium wollte sich zu der Debatte zunächst nicht äußern, um diese nicht zu beeinflussen. Im vergangenen Sommer vertrat es die Auffassung, dass ein Rauchverbot auf der Terrasse den Geltungsbereich des letzten Anti-Tabak-Gesetzes von 2017 erweitern würde, mit dem Ziel, «das Bild des Rauchers in der Gesellschaft zu entnormalisieren».

(Olivier Loyens/L'essentiel)