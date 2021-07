Petition fordert kostenloses Parken in ganz Luxemburg

Was wäre, wenn das Parken für Autos und Motorräder in allen öffentlichen Tiefgaragen und auf den Straßen des Großherzogtums kostenlos wäre? Das fordert eine Petition, die seit Freitag zur Unterzeichnung vorliegt. «Die öffentlichen Verkehrsmittel sind schon seit einiger Zeit kostenlos», sagt der Petent. «Aber viele Menschen fahren immer noch mit dem Auto oder dem Motorrad zur Arbeit.»

Nach Ansicht des Verfassers der Petition hat «jeder das Recht, öffentliche Verkehrsmittel nicht zu benutzen», egal aus welchem Grund. «Es ist ungerecht (fast schon diskriminierend), dass diejenigen, die mit dem Auto unterwegs sind, für teure Parkplätze bezahlen müssen». Die Petition ist bis zum 26. August zur Unterzeichnung frei. Finden sich 4500 Unterstützer, wird sie Gegenstand einer öffentlichen Debatte mit den betroffenen Ministern und Abgeordneten sein. Inzwischen ermöglichen die P+R-Plätze am Stadtrand und in der Nähe der Bahnhöfe den Menschen, kostenlos zu parken und ihre Arbeitsplätze mit dem Bus zu erreichen.

Wickeltische in Herrentoiletten

Insgesamt wurden am Freitag zehn Petitionen für Unterschriften geöffnet. Der eine sieht einen einheitlichen Steuersatz von 20 Prozent für alle Steuerzahler ab 2022 vor. Ein anderer fordert «eine bessere Lebensqualität in unseren Städten, Dörfern und Ballungsräumen». Dieser beklagt insbesondere den Verfall der architektonischen und städtebaulichen Qualität, «vor allem in der Stadt Luxemburg». Er will, dass neue Gebäude den Namen des Architekturbüros, das diese geplant hat, und des gewählten Vertreters, der sie genehmigt hat, tragen müssen.

Gefordert werden auch eine Abstimmung über die aus der Wahl resultierenden Koalitionsvereinbarungen, ein Verbot für Vermieter, ihren Mietern die Tierhaltung zu verweigern, der Kampf gegen Mobbing am Arbeitsplatz und Wickeltische in Herrentoiletten.

(JW/L'essentiel)