20 Jahre Großherzog Henri – «Ich bereue nichts»

L'essentiel: Heute vor 20 Jahren, am 7. Oktober 2000, haben Sie den Thron bestiegen. Welche Bilder und Gefühle verbinden Sie mit diesem Tag?

Seine Königliche Hoheit Großherzog Henri von Luxemburg: Zunächst einmal verbinde ich damit eine Menge Emotionen, die ich in dem Moment empfand, als ich den Amtseid ablegte. Es ist eine große Verantwortung plötzlich Staatsoberhaupt zu werden. Auf diesen Augenblick bereitet man sich zwar lange vor, doch wenn der Moment dann da ist, dann belastet es schon. Für die Großherzogin und mich ist der Dienst am Land eine zentrale Verpflichtung, und so wollten und wollen wir diesen Dienst zu etwas Gutem nutzen.

Welche waren für Sie die schönsten Momente der vergangenen 20 Jahre?

All die Begegnungen mit dem Volk, die ich mit der Großherzogin an meiner Seite hatte. Etwa, als wir nach meinem Amtsantritt die «Joyeuses Entrées» in den zwölf Kantonen absolviert haben. Aber auch im Alltag durfte ich außergewöhnliche Persönlichkeiten aus Kultur, Forschung und Politik kennenlernen. Das ist sehr bereichernd.

Und die schweren Momente?

Einer der schwersten Momente meiner Regentschaft war sicher die Entscheidung über das Recht auf aktive Sterbehilfe. Hier habe ich meine Verantwortung übernommen, die Folge war sehr positiv, in dem Sinne, dass wir eine Gewaltentrennung zwischen der Chamber und der Exekutive erreicht haben. Heute ist der Großherzog nicht mehr in das Gesetzgebungsverfahren involviert, sondern ausschließlich für die Verkündung zuständig.

«Luxemburg hat immer Bereiche gefunden, in denen es mit seinen Nachbarn wettbewerbsfähig ist.»

Worüber sprechen die Luxemburger, die Sie treffen?

Sie erzählen mir von ihren Familien, ihrer Arbeit, ihren Sorgen, ihren Freuden. Und manchmal bitten sie uns, uns für dieses oder jenes Projekt einzusetzen. Oft kommen Leute mit einem persönlichen Anliegen in mein Büro, und ich muss gar nicht viel sagen. Manchmal genügt schon ein wenig Aufmunterung, und wenn sie hinausgehen, sagen sie: «Toll, ich habe die Lösung gefunden.» Heute gibt es so viel Kommunikation über soziale Netzwerke, so viele Dinge, die gesagt werden, aber wir haben das Zuhören verlernt.

Sie haben den Wandel des Landes miterlebt, zunächst vom Industrieland zum Finanzplatz und jetzt hin zu einer digitalen High-Tech-Wirtschaft . Wie beurteilen Sie diese Entwicklung?

Luxemburg hat immer Bereiche gefunden, in denen es mit seinen Nachbarn wettbewerbsfähig ist. Als wir die Stahlkrise hatten, versuchten wir zu diversifizieren. Wir haben uns bemüht, mehr High-Tech-Unternehmen anzusiedeln, und dann flogen wir mit SES ins All. Jetzt bewegen wir uns Richtung Space Mining, um «über den Tellerrand hinaus» zu schauen. Die Gründung der Universität hat das Land in sehr positiver Weise verändert. Die Forschungszentren und Start-ups, sie werden uns in einigen wichtigen Bereichen an die Spitze bringen. Das sind Entwicklungen, die zukunftsweisend sind, damit wir wettbewerbsfähig bleiben. Das alles innerhalb einer starken Europäischen Union.

Auch die Bevölkerungsstruktur hat sich in diesen 20 Jahren stark gewandelt.

Wir haben heute 200.000 Grenzgänger und die Hälfte der Einwohner sind Nicht-Luxemburger. Diese kulturelle Vielfalt ist eine außerordentliche Bereicherung. Ich bin entzückt von der Art und Weise, wie die Luxemburger diese Einwanderungsbewegung akzeptieren. Wir haben eine lange Geschichte der Einwanderung in unserem Land, mit Italienern, Portugiesen, Menschen aus dem ehemaligen Jugoslawien und heute mit Flüchtlingen. Was Luxemburg heute prägt, ist dieses außergewöhnliche Mosaik aus verschiedenen Nationalitäten. Mein Beitrag besteht darin, die Menschen zusammenzubringen, das Zusammenleben, die Solidarität und die Integration aller zu fördern.

«Ohne Grenzpendler, ohne die nicht-luxemburgischen Mitbürger wären wir nicht das, was wir heute sind.»

Können Sie in diesem Zusammenhang weiterhin der Garant für die Identität Luxemburgs und sein Motto «Mir wëlle bleiwe, wat mir sinn» («Wir wollen bleiben, was wir sind») sein?

Ich wende mich nicht oft an das Volk, aber wenn ich es tue, dann spreche ich viel über diese Entwicklung der Integration. Diese enorme Solidarität in der Bevölkerung. Ja, ich denke, «wir wollen bleiben, was wir sind» – in einer gewissen Weise. Aber es gibt eine ständige Entwicklung, die wir nicht aufhalten können. Wir müssen mit der Zeit gehen, und unsere Bevölkerung ist bereit, dies zu tun. Jeder Einzelne ist nötig und trägt seinen Teil zu unserer Wirtschaft bei. Ohne Grenzgänger, ohne die nicht-luxemburgischen Mitbürger wären wir nicht das, was wir heute sind.

Wie finden Sie die Drei-Parteien-Koalition, die nun in ihrer zweiten Legislatur das Land regiert?

Jede der drei Parteien bringt eine ganz eigene Sichtweise in die Koalition ein. Das ist sehr positiv für die Entwicklung des Landes, wie ich finde.

Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig es für eine Bevölkerung ist, geeint und stark zu sein. Sie sind der Garant für diese Einheit. Welche Botschaft wollen Sie vermitteln?

Wir haben während des «Confinement» viel telefoniert. Ich stand in ständigem Kontakt mit dem Premierminister, der Gesundheitsministerin, mit Menschen, die sich im Kampf gegen Corona engagieren, mit den Krankenhäusern. Meine Frau als Schirmherrin des nationalen Verbandes der luxemburgischen Krankenschwestern und Krankenpfleger hat die Pflegenden immer wieder bestärkt. Außerdem hat sie sich an Menschen in Not gewandt. Wir haben geholfen, indem wir Impulse, Trost und Ermutigung gespendet haben. Oft wurden uns gesagt: «Ihr Telefonanruf hat uns sehr geholfen.» Es freut mich, das zu hören.

«Vorläufig steht ein Aufhören nicht zur Debatte.»

Sie wollen die Großherzogliche Monarchie modernisieren. Wie soll diese Reform aussehen?

Ein Bericht wurde vorgelegt (Anm. d. Red.: «Waringo», über die Funktionsweise des Großherzoglichen Hofes). und der Premierminister hat kürzlich das Konzept der «Maison du Grand-Duc» der Abgeordnetenkammer vorgelegt. Dies wurde in enger Absprache mit dem Hof getan. Ich hatte zuvor viel mit dem Hofmarschall und meinen neuen Mitarbeitern zusammengearbeitet. Wir hatten wichtige Gespräche, um die richtigen Reformansätze zu finden. Das Ergebnis ist das «Maison du Grand-Duc», das für die Moderne bereit ist. Wir sind eine moderne Monarchie, die positiv Richtung Zukunft schreitet.

Ist diese Ausarbeitung abgeschlossen?

Es bleibt noch viel zu tun, insbesondere im Hinblick auf die Umsetzung. Aber es ist auf dem richtigen Weg, und ich mache mir keine Sorgen mehr. Jetzt kann ich mich weiter auf meine Arbeit als Staatsoberhaupt konzentrieren.

Ihr Vater, Großherzog Jean, hat nach 36 Regierungsjahren im Alter von 80 Jahren abgedankt. Sie sind heute 65 Jahre alt und führen die Geschicke des Landes seit 20 Jahren. Haben Sie schonmal mit dem Gedanken einer Abdankung gespielt?

Nein, ganz und gar nicht, nicht zum jetzigen Zeitpunkt. Natürlich gibt es schöne Momente und andere, die schwieriger sind. Aber ich bin, zusammen mit meiner Frau, guter Dinge, was meine Arbeit betrifft. Ich sehe die positive Seite dieser Aufgabe, sodass es im Moment keine Frage ist, aufzuhören.

Wenn Sie eine einzige Sache ändern könnten, die in den letzten 20 Jahren geschehen ist, was wäre das?

Ich würde nichts ändern wollen. Ich bin zufrieden mit dem Weg, den ich eingeschlagen habe. Ich bin glücklich verheiratet, glücklich mit meiner Familie, wir sind uns sehr verbunden. Ich denke, wir müssen die Verantwortung für das übernehmen, was nicht so gut war, aber ich bereue nichts. Man muss akzeptieren, was man getan hat. Es ist wichtig, Verantwortung für sein Leben zu übernehmen.

