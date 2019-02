Luxemburg könnte seinen Rekord von 1960 brechen

18,2 Grad – so warm war es am 29. Februar 1960 im Großherzogtum. Laut MeteoLux-Statistik wurde dieser Rekord seitdem nie wieder erreicht. Doch diese Woche könnte es soweit sein: «Der Rekord von 1960 könnte heute oder morgen knapp geknackt werden», sagt Jacques Zimmer von MeteoLux. Bereits am Montag sei es 17,3 Grad warm gewesen. Der Meteorologe sagt, dass es am Dienstagnachmittag und Mittwoch 20 Grad warm werden könnte, bevor es am Donnerstag erneut zu einem Wetterumschwung kommt und es «viel bewölkter und kühler»wird.

Februar 2019 einer der heißesten Februarmonate jemals

Auch wenn die abschließenden Messungen noch nicht gemacht sind, der «Februar 2019 ist sicherlich einer der heißesten Februarmonate gewesen, die je gemessen wurden». Ab Montag wird die durchschnittliche Temperatur des Monats auf 4,6 Grad festgelegt – drei Grad mehr seit 1981 (damals 1,6 Grad). 1990 lag die monatliche Durchschnittstemperatur bei 5,9 Grad.

Auf der anderen Seite der Skala war der kälteste Februar der aus dem Jahr 1956, damals herrschten am 2. Februar -20,2 Grad, die Monatsdurchschnittstemperatur lag bei -8,8 Grad.

(L'essentiel/Nicolas Chauty)