«Einschüchterungsversuch» der Regierung?

Am Donnerstagmorgen sorgt ein Facebook-Post für Aufsehen. Youth For Climate Luxemburg schreibt von einem Einschüchterungsversuch des Bildungsministeriums. Dieses habe den Schülern in einer Mail angekündigt, wer am Freitag nicht zur Schule komme, fehle «unentschuldigt». Das sei als Versuch zu werten, die Schüler vom Demonstrieren abzuhalten.

Youth For Climate kontert in seiner Stellungnahme, es habe keine ernsthaften Konsequenzen, wenn ein Schüler «unentschuldigt» fehle – vor allem nicht verglichen mit den Konsequenzen, die es habe, wenn nicht jetzt gehandelt würde. «Dann verschwinden wir. Ist das keine gültige Entschuldigung», schreibt die Initiative.

L'essentiel hat das Bildungsministerium kontaktiert und um eine Stellungnahme gebeten. Diese steht noch aus.

Freitag beginnt die Aktionswoche

Am Freitag beginnt die Aktionswoche eines Luxemburger Klimabündnisses mit einer Demonstration, die um 10 Uhr vom Hauptbahnhof zur Kinnekswiss zieht. Die Demo findet im Rahmen von Fridays For Future statt, einer Bewegung, die auf Greta Thunberg zurückgeht.

(mb/L'essentiel)