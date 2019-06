Ihr Ziel war, sechs Monate lang nicht zu rauchen

«Das Ziel ist, einen positiven Druck auf die rauchenden Schüler auszuüben», sagt Lucienne Thommes, Direktorin der Krebsstiftung und Organisatorin der 20. Ausgabe des Wettbewerbs «Mission Nichtrauchen»: Junge Menschen zwischen 12 und 16 Jahren sollen für die mit dem Rauchen verbundenen Risiken sensibilisiert werden.

Bei dieser Ausgabe haben 2375 Gymnasiasten aus 120 Klassen teilgenommen. Dieser Deal stand im Voraus: Sechs Monate ohne Kippe – und dafür eine Party. In dieser Zeit diskutierten Schüler mit ihren Lehrern über die durch das Rauchen verursachten Schäden. Die bestplatzierten Klassen qualifizierten sich für die Endrunde, die am Dienstag in der Hauptstadt stattfand.

Von einem Test zum nächsten

Auf der Place d'Armes ist eine 6. Klasse des Atert-Lyzeums in Redingen zum Gewinner des Wettbewerbs gekürt worden. Sie werden einen Tag im Parc Accrobranche in Steinfurt verbringen. Zuvor nahmen mehr als 900 Schüler an der Rallye in der Fußgängerzone der Hauptstadt teil. «Wir mussten von einem Stand zum nächsten und die Test machen, um weiterzukommen.

«Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich rauche»

Es war entweder ein Quiz über die Auswirkungen des Rauchens oder eine sportliche Aufgabe. Wir hatten uns schon lange im Voraus vorbereitet», sagt die 14-jährige Julie vom Gymnasium Josy Barthel Mamer (LJBM). Die Klassen fünf der Europäischen Schule und sechs des LJBM haben die Plätze drei und zwei belegt.

«Ich habe ein schlechtes Gewissen, wenn ich rauche», sagte die 16-jährige Élodie, die zu den Gewinnern gehört. «Dank dieser Aktion konnte ich meinen Kinsum reduzieren. Mein Ziel ist, ganz mit dem Rauchen aufzuhören.»

Auch die Psyche wird durch Rauchen beeinflusst

David von der Europäischen Schule sagt, er sei «schockiert zu erfahren, dass Zigaretten auch Pestizide enthalten». Für die 13-jährige Inês vom Atert-Lyzeum sind die möglichen chronische Krankheiten durch das Rauchen abstoßend. «Ich wusste nicht, dass das Rauchen auch einen Einfluss auf unsere psychische Gesundheit hat.»

(Ana Martins/L'essentiel)