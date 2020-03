Inflationsrate sinkt langsam, Index könnte 2021 fallen

Die Inflationsrate in Luxemburg lag im Februar bei 1,68 Prozent, gegenüber 1,9 Prozent im Januar, so eine Analyse des Statistikinstituts Statec, die am Mittwoch veröffentlicht wurden.

Die Kosten für den Transport sind zuletzt über ein Jahr um 2,48 Prozent gestiegen. In den kommenden Monaten, mit der Einführung des kostenlosen ÖPNV, erwartet der Statec jedoch einen Rückgang der Teuerungsrate. Ein Anstieg war bei alkoholischen Getränken und Tabakwaren zu verzeichnen (2,73 Prozent), die Preise im Hotel-, Kaffee- und Gaststättengewerbe stiegen um 2,19 Prozent.

Spektakulärer Rückgang bei Benzin, Diesel und Heizöl

In anderen Sektoren sind die Preise hingegen rückläufig. Im Kommunikationsgewerbe beträgt der Rückgang 1,79 Prozent, bei den Mineralölerzeugnissen ging es entsprechend der weltweiten Entwicklung um 0,9 Prozent nach unten. Im Laufe eines Monats ist der Rückgang sogar noch spektakulärer: Die Preise für Benzin sind um drei Prozent, für Diesel um 5,6 Prozent und für Heizöl um 11,7 Prozent gesunken.

Dieser Rückgang wirkt sich auf den allgemeinen Preisindex aus, der als Berechnungsgrundlage für den Index dient. Der Halbjahresdurchschnitt des Index stieg von 875,44 auf 876,37 Punkte. Erst wenn die Marke von 895,78 Punkten erreicht wird, erhöhen sich die Löhne und Renten automatisch um 2,5 Prozent. Zuletzt war das im vergangenen Januar der Fall. Statec erwartet, dass der Index erst wider im Jahr 2021 fallen wird.

(jg/L'essentiel)