Der «Toto»-​​Bus lässt junge Menschen träumen

Ob BMX fahren, Rappen, Skateboarden, Malen, Singen oder Fußball. Der «Toto»-Bus bietet den Kindern und Jugendlichen verschiedene Workshops an, um ihrer Kreativität freien Lauf zu lassen. Schon der Name der Sommertour («Exprime-Toi») verrät, dass sich die Kinder hier verwirklichen und alles machen können, was ihnen während des Lockdowns und der Ausgangsbeschränkung gefehlt hat.

Von Mitte Juli bis Mitte September tourt «Toto», der von der Bürgerplattform Up Foundation ins Leben gerufen wurde, mit Material, Schutzausrüstung und einem Betreuer-Team durch das Großherzogtum, um den Kids in den Sommerferien eine Abwechslung zu bieten: Bewegung und Action. «Unser Ziel ist es, ihnen all das zu bieten, was ihnen während der Gesundheitskrise und in der Schule vorenthalten wurde. Die Kinder müssen sich austoben», sagt Bijan Kesseler, der für das Projekt verantwortlich ist.

Sommertour endet am 11. September in Mersch

Am ersten Tag des Stopps in Differdingen hat sich der zehnjährige Ali am Donnerstag für den BMX-Workshop entschieden. Nach einer kleinen Radtour und kleinen Stunts auf einem der BMX-Module ist er noch kein bisschen müde. «Wir sind zunächst für eine Spazierfahrt in den Park gekommen, aber ich denke, wir werden bleiben», sagt seine Mutter.

Die unterschiedlichen Aktivitäten werden von verschiedenen Betreuern geleitet, zu dem auch Sven Fielitz, der Freestyler aus Niederanven, gehört. Da die Zahl der Jugendlichen aufgrund der Coronavirus-Pandemie auf 40 begrenzt ist, müssen sich die Kinder vorher registrieren. Am Freitag ist bereits der letzte Tag in Differdingen. Am Montag ist der Bus schon wieder in Wiltz. Und zum Abschluss der Sommertour (am 10. und 11. September) werden sich die Kinder und Jugendlichen in Mersch von «Toto» animieren und inspirieren lassen – zum Skaten, Malen, Singen oder Rappen.

(Marine Meunier/L'essentiel)