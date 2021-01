«Die Luxemburger haben mein Leben gerettet»

Jordan Lima begrüßt uns in seiner Wohnung in Luxemburg-Stadt. Derzeit teilt der 24-Jährige sein Domizil mit seiner Mutter, die extra aus Portugal angereist ist, um sich um ihn zu kümmern. Zwar braucht er noch eine Gehhilfe, auf die er sich stützt, aber dass er uns stehend begrüßen kann, grenzt an ein kleines Wunder. Denn auf den Tag genau vor zwei Jahren, am 6. Januar 2019, wurde das Leben des jungen Mannes auf den Kopf gestellt. Er war mit Freunden auf den Kapverdischen Inseln, um dort Urlaub zu machen. Bei einem Badeausflug sprang er ins Meer und verletzte sich schwer. «Ich nahm Anlauf und tauchte mit dem Kopf voran ein, aber das Wasser zog sich zurück und ich schlug mit dem Gesicht auf dem Boden auf», erinnert sich Jordan. Schnell bemerkte er sich ausbreitende Taubheit und Blut in seinem Mund – seine Halswirbel waren gebrochen.

Jordan wird damals mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht, sein Zustand erfordert eine Notoperation. Als die Nachricht des Unfalls in Luxemburg bekannt wird, wollen viele helfen. Verwandte des jungen Mannes bitten um Unterstützung für seine Rückführung. Zunächst wird Hilfe aus verwaltungstechnischen Gründen verweigert, bis die Caisse Médico-Complémentaire Mutualiste (CMCM), die durch L'essentiel von dem Vorfall erfährt, 40.000 Euro bereit stellt, um ihm zu helfen. Ein französisches Rettungsflugzeug bringt ihn zurück in das Großherzogtum, wo er für zehn Tage auf der Intensivstation der Zitha Klinik verbringt. Anschließend kommt er ins Rehazenter, aus dem er erst vor wenigen Tagen nach «einem Jahr und elf Monaten Intensivtherapie» entlassen wird.

«Ich habe mir eine Menge Fragen gestellt»

Auch wenn er es heute nur schwer schafft, sich ohne Hilfe auf den Beinen zu halten oder sich die Socken anzuziehen, setzt der Fußballfan alles daran, wieder zu Kräften zu kommen. «Manchmal war es schwer, ich habe mir viele Fragen gestellt, aber ich bin von Natur aus ein positiver Mensch», sagt er. Er erinnert sich an den Unfall, an den Moment, als sich nur noch seine Arme ein wenig bewegten und er noch nicht den Rollstuhl benutzen konnte: «Mein ganzer Körper war eingeschlafen. Ich musste alles neu lernen, in der Reha war ich wie ein Baby.» Jordan muss immer noch an vier halben Tagen in der Woche ins Krankenhaus. Aus dem Schicksalsschlag, der den jungen Mann damals mit 22 Jahren ereilte, habe er sehr viel gelernt.

«Im Krankenhaus sah ich Menschen, denen es viel schlechter als mir ging. Das hat meinen Blick auf mein Leben und auf viele Dinge verändert», sagt er. Der Weg zurück in ein «normales Leben» ist noch lang, und Jordan lässt sich Zeit damit – Arbeit, Auto, Sport, alles zu seiner Zeit. Zwei Jahre nach dem Unfall möchte er die Gelegenheit nutzen, um dem CNCM, den Betreuern und allen zu danken, die ihm geholfen haben, die Tortur zu überstehen. «Die Luxemburger haben mein Leben gerettet», sagt er, während er den Blick seiner Mutter sucht.

