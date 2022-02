Parkhaus Knuedler wird erneut geschlossen

Die Arbeiten unter der Place Guillaume im Herzen der Hauptstadt gehen weiter. Ab dem kommenden Montag, dem 7. Februar, wird das Parkhaus Knuedler komplett gesperrt. Diese Schließung wird wegen einer neuen Bauphase bis Freitag, den 18. Februar, andauern. Der Parkplatz wurde erst Anfang des Jahres nach einer mehr als sechsmonatigen Schließung wieder eröffnet.

Dies verschärft die angespannte Parksituation in der Stadt, da das Saint-Esprit-Parkhaus ebenfalls eine Baustelle ist. Die Stadt erinnert daran, dass in der Oberstadt und Umgebung noch weitere Parkmöglichkeiten zur Verfügung stehen: das Parkhaus Monterey mit 340 Plätzen, das Parkhaus Royal-Hamilius mit 404 Plätzen, das Parkhaus Théâtre mit 335 Plätzen und das Parkhaus Rond-Point Schuman mit 200 Plätzen unter der Woche und 400 Plätzen am Wochenende.

(L'essentiel)