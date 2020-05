Cactus-​​Supermärkte öffnen diese Woche wieder

Die drei Cactus-Filialen, die am Mittwoch Opfer eines Cyber-Angriffs wurden, können ihre Türen wieder öffnen. Dies teilte die Supermarktkette mit. Demnach öffnet das Geschäft in Windhof am Montag wieder. Die Filialen in Bonneweg und Merl öffnen am Dienstag wieder.

Alle drei Geschäfte mussten am Mittwoch wegen eines «technischen Problems» ihre Türen schließen. Am Donnerstag gab das Unternehmen bekannt, dass es Opfer eines Hackerangriffs wurde.

(L'essentiel)