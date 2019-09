Über Sex zu reden, ist gut für die Gesundheit

Artikel per Mail weiterempfehlen

Das Konzept emotionaler und sexueller Gesundheit ist in Luxemburg noch wenig bekannt. Hinter dem sperrigen Begriff stecken Themen wie: Geschlechtskrankheiten, Empfängnisverhütung, Schwangerschaftsunterstützung oder sexuelle Identität. Das Centre national de référence pour la promotion de la santé affective et sexuelle (CESAS) soll für diese Themen sensibilisieren. «Wir haben allein über unsere sozialen Netzwerke rund 55.000 Menschen erreicht und zusätzlich noch 2500 Broschüren verteilt», sagte Emilie Kayser am Mittwoch bei der Vorstellung des ersten CESAS-Aktionsberichts.

Das sei aber nur ein erster Schritt, betonte Emilie Kayser. Denn es stecken sich wieder mehr Menschen mit sexuell übertragbaren Krankheiten an. «Die Infektionsrate ist bei Syphilis um 45 Prozent gestiegen und bei Gonorrhö um 55 Prozent», gibt die Projektleiterin zu bedenken.

Reden, nicht schlagen

Ein weiteres «dringendes» Thema sei sexuelle Gewalt. Jedes Jahr verzeichnen wir 160 Fälle sexueller Gewalt. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs, denn die Dunkelziffer ist hoch. Wir wollen vor allem jungen Menschen die Bedeutung der Kommunikation in einer Partnerschaft erklären. Ein Broschüre über sexuellen Missbrauch von Kleinkindern soll 2020 veröffentlicht werden.

An diesem Welttag der sexuellen Gesundheit unterzeichneten das CECAS und seine drei Referenzpartner die Charta der Verpflichtung zur Förderung der sexuellen und emotionalen Gesundheit.

(Ana Martins/L'essentiel/mb)