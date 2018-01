Keine neue Frist für Städteentwicklung

Artikel per Mail weiterempfehlen

Bezüglich der Vorlage eines Raumnutzungsplans (PAG, «Plan d'aménagement général») will die Regierung den Kommunen die Frist nicht weiter verlängern. Das bestätigt Innenminister Dan Kersch (LSAP) am Donnerstag in seiner Antwort auf die parlamentarische Frage der Abgeordneten Léon Gloden und Emile Eicher (CSV). Der Minister erinnert daran, dass die Frist zum 8. August 2018 bereits zum dritten Mal verlängert wurde, seitdem das Gesetz im Jahr 2004 verabschiedet worden ist. Die neuen Texte, sollen einfacher umgesetzt werden können und «aktiv und offensiv den Wohnungsnotstand im Land bekämpfen».

Derzeit haben 60 Gemeinden ihren neuen Raumnutzungsplan noch nicht vorgelegt. Allerdings könne «die Frist bis zum 8. August eingehalten werden», so das Regierungsmitglied. Denn «die überwiegende Mehrheit der Gemeinden hat die erste Phase der Auswertung abgeschlossen». Vor allem befürchten die Behörden, dass eine weitere Verschiebung der Frist, «die Ausarbeitung der neuen Pläne weiter verschleppt». In diesem Fall seien die Gemeinden «nicht vor möglichen Entschädigungsansprüchen von Privatpersonen gefeit.»

Allerdings hat die Regierung die Sanktionen durch ein Gesetz aus dem Jahr 2015 gelockert. Eine Kommune, die ihren Plan im nächsten Sommer nicht veröffentlicht, könnte ihren bisherigen Entwicklungsplan weiterführen, sofern die Baugenehmigungen erteilt werden. Größere Projekte, wie der Bau eines neuen Wohnviertels, könnten dann aber nicht in Auftrag gegeben werden. Außerdem dürfe der alte Plan nicht geändert werden.

(jg/L'essentiel)