Cahen fordert nun selber Einberufung des Ethikrats

Corinne Cahen geht in der Affäre um ihre Mail an den hauptstädtischen Geschäftsverband (UCLV) in die Offensive: Die Familienministerin und Vorsitzende der DP ersucht Premierminister Xavier Bettel am Montag um die Einberufung des Ethikrats. In der vergangenen Woche lehnte Bettel dies noch ab. Er sah keinen Grund, die Ethikkommission zur Analyse der Situation einzuberufen.

In ihrem Schreiben fordert Cahen außerdem die Rückkehr zu einer sachlichen Debatte. Nach Ansicht der Familienministerin werde diese zurzeit durch «Parteiinteressen und sinnlose persönliche Attacken getrübt». Die Politik müsse wieder den richtigen Ton im Umgang miteinander finden.

Händler suchten Kontakt zu Cahen

Cahen erklärte außerdem, dass die Händler, die unter der Trambaustelle in der Avenue Liberté gelitten haben, sie direkt angesprochen haben. Als ehemalige Vorsitzende des Geschäftsverbandes in Luxemburg-Stadt sei sie dafür empfänglich gewesen.

Cahen habe Luxtram kontaktiert, weil sie in Erfahrung bringen wollte, welche Maßnahmen das Unternehmen zur Verbesserung der Situation der Gewerbetreibenden ergreifen kann. Die Vorschläge, die sie anschließend der UCVL gemacht hat, habe nichts mit den Schuhgeschäft ihrer Familie zu tun gehabt. Sie habe sich lediglich Sorgen um die von der Baustelle betroffenen Geschäfte gemacht. Die Ministerin schreibt zu ihrer Intention: «Ich bin ich auf das das Wohlergehen der Mitarbeiter und den Erhalt ihrer Arbeitsplätze bedacht»

