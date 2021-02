In 2020 gegründete Firmen erhalten Unterstützung

Lex Delles (DP) kündigte am Montag an, dass Unternehmen, die ihre Tätigkeit im Jahr 2020 aufgenommen haben, nun Beihilfen für ungedeckte Kosten, wie beispielsweise Miete und Erholungsbeihilfen, beantragen können. «Wir ermutigen sie, so viele geschäftliche Angelegenheiten wie möglich zu regeln», sagte Lex Delles.

Darüber hinaus hat die Regierung beschlossen, dass Unternehmen, deren Umsatzverlust für Januar 2021 weniger als die vorgegebenen 25 Prozent beträgt, die Fördermittel für Januar 2021 in Anspruch nehmen können. Dies gilt, sofern sie in diesem Monat einer gesetzlichen Schließungspflicht unterlagen, wie es bei Non-Food-Einzelhandelsgeschäften oder Fitnessstudios der Fall ist.

Hilfe bis Juni

Die Beihilfen für das Hotel- und Gaststättengewerbe wurden bis Juni verlängert und ausgebaut, wie Premierminister Xavier Bettel (DP) und die Horesca bereits am Freitag mitteilten. «Die Europäische Kommission hat uns die Mittel an die Hand gegeben, um die Unterstützung für unsere Wirtschaft auszuweiten, insbesondere durch die Erhöhung der Beihilfeobergrenze», erklärte Lex Delles. «Wir haben diese Chance ergriffen».

Werden diese finanziellen Mittel ausreichen, um die am meisten in Schwierigkeiten befindlichen Unternehmen zu retten? Die Selbstständigen fordern einen «Ausgleichslohn». «Die Beihilfe für ungedeckte Kosten deckt bereits das Gehalt des Selbstständigen ab, das von dem betreffenden Unternehmen gezahlt wird», sagt Lex Delles. «Geschlossene Betriebe wie Cafés und Restaurants können das Gehalt des Selbstständigen als Teil ihrer Kosten verwenden und bekommen es zu 100 Prozent erstattet».

Auf die Frage von L'essentiel nach den Forderungen der Horesca, wie einer Mehrwertsteuer von drei Prozent und der Verlängerung der Gültigkeit von Unterkunftsgutscheinen, betonte der Minister, dass es bereits ein «ganzes Bündel» an Hilfen für Sektoren gebe, die der Krise an vorderster Front ausgesetzt seien. Er wies auch darauf hin, dass er weiterhin aufmerksam sei und sich «wöchentlich» mit der Branche austausche.

(Olivier Loyens/L'essentiel)